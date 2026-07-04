Путин заявил о необходимости налаживать отношения между Россией и США

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу США Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки, подчеркнув, что налаживание конструктивных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.