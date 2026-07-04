Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о необходимости налаживать отношения между Россией и США - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 04.07.2026 (обновлено: 09:16 04.07.2026)
Путин заявил о необходимости налаживать отношения между Россией и США

Путин: налаживание связей России и США отвечает интересам мирового сообщества

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил главу США Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.
  • В поздравлении Путин подчеркнул, что налаживание конструктивных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам всего мирового сообщества.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу США Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки, подчеркнув, что налаживание конструктивных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества", - говорится в поздравлении.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Путин и Трамп обладают прекрасной личной химией, заявили в посольстве
Вчера, 07:33
 
Владимир ПутинСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала