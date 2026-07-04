Путин направил Трампу поздравления по случаю 250-летия независимости США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.
- Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу США Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки", - говорится в поздравлении.