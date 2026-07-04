Путин поднял вопрос о присвоении звания генерала полковнику Картавкину

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин на совещании с военными поднял вопрос о присвоении звания генерала полковнику Александру Картавкину.

Командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев отметил успешное действие подразделений 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Александра Картавкина при освобождении Константиновки.

Глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал представить доклад о Картавкине и других заслуженных офицерах.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с военными поднял вопрос о присвоении звания генерала полковнику Александру Картавкину, командующему 6-й мотострелковой дивизией, которая в числе других подразделений освобождала Константиновку.

Путин в пятницу посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск. Командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев в докладе президенту отметил, что при освобождении Константиновки наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Антона Груниса и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Александра Картавкина.

"Что касается Александра Викторовича (Картавкина - ред.) я посмотрел документы - он уже год, больше года в этой должности?", - уточнил Путин у главы Генштаба Валерия Герасимова, заслушав доклады командиров.

Начальник Генштаба доложил, что Картавкин находится в этой должности менее года.

"Ну, около года. Ну вот Антон Феликсович (Грунис - ред.) - генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует... Я в конце скажу, но прошу вас обратить на это внимание", - обратился Путин к Герасимову.