Рейтинг@Mail.ru
Путин поднял вопрос о присвоении звания генерала полковнику Картавкину - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 04.07.2026
Путин поднял вопрос о присвоении звания генерала полковнику Картавкину

Путин поднял вопрос о звании для командира дивизии, освобождавшей Константиновку

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин на совещании с военными поднял вопрос о присвоении звания генерала полковнику Александру Картавкину.
  • Командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев отметил успешное действие подразделений 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Александра Картавкина при освобождении Константиновки.
  • Глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал представить доклад о Картавкине и других заслуженных офицерах.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с военными поднял вопрос о присвоении звания генерала полковнику Александру Картавкину, командующему 6-й мотострелковой дивизией, которая в числе других подразделений освобождала Константиновку.
Путин в пятницу посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск. Командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев в докладе президенту отметил, что при освобождении Константиновки наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Антона Груниса и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Александра Картавкина.
Путин СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Путин призвал представить к наградам всех бойцов, отличившихся в зоне СВО
Вчера, 23:24
"Что касается Александра Викторовича (Картавкина - ред.) я посмотрел документы - он уже год, больше года в этой должности?", - уточнил Путин у главы Генштаба Валерия Герасимова, заслушав доклады командиров.
Начальник Генштаба доложил, что Картавкин находится в этой должности менее года.
"Ну, около года. Ну вот Антон Феликсович (Грунис - ред.) - генерал, а Александр Викторович пока нет, хотя дивизией командует... Я в конце скажу, но прошу вас обратить на это внимание", - обратился Путин к Герасимову.
Глава Генштаба ответил, что представит доклад и о нем, и о достижениях ряда других заслуженных офицеров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовСергей Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала