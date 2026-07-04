Путин на совещании с военными

Путин на совещании с военными

© Фото Путин на совещании с военными

Путин назвал "успехи" на поле боя, о которых заявляет Киев, мнимыми

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.

Президент РФ назвал мнимыми "успехи" на поле боя, о которых заявляет киевский режим.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал мнимыми "успехи" на поля боя, о которых заявляет киевский режим.

В пятницу президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с военными.

"Два слова о проведении противниками информационно-пропагандистской операции с мнимыми, так называемыми, результатами киевского режима на поле боя", - отметил президент.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что киевский режим при отсутствии успехов стремится убедить западных спонсоров в перехвате инициативы, показывая мнимые успехи.