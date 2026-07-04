Эксперт рассказал, как получить налоговый вычет за детский отдых

Краткий пересказ от РИА ИИ Родители могут получить социальный налоговый вычет за оплату детской путевки в лагерь, если отдых включал образовательную, спортивную или лечебную программу.

У организации, которая предоставляет путевки, должна быть соответствующая лицензия на образовательную деятельность или оказание медицинских услуг.

Подтвердить расходы и вернуть налог за отдых ребенка можно через работодателя в текущем году или через сайт налоговой в следующем году при помощи заполнения декларации 3-НДФЛ либо в упрощенном формате через личный кабинет налогоплательщика.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Родители могут получить социальный налоговый вычет за оплату детской путевки в лагере, если отдых включал образовательную, спортивную или лечебную программу, а у организации есть соответствующая лицензия, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"Социальный налоговый вычет предоставляется за путевки в случае прохождения образовательной программы, при наличии лечения или физкультурно-оздоровительных услуг. У организации должна быть лицензия на образовательную деятельность или оказание медицинских услуг", - сказал Балынин

Эксперт уточнил, что под образовательной программой подразумеваются любые профильные занятия, например языковые курсы или творческие мастерские. При этом экономист напомнил, что налоговый вычет не покрывает расходы на питание и проезд ребенка до места отдыха, учитывается только стоимость самой программы. Вернуть часть средств за обычный оздоровительный отдых не получится.