Эксперт рассказал, как получить налоговый вычет за детский отдых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родители могут получить социальный налоговый вычет за оплату детской путевки в лагерь, если отдых включал образовательную, спортивную или лечебную программу.
- У организации, которая предоставляет путевки, должна быть соответствующая лицензия на образовательную деятельность или оказание медицинских услуг.
- Подтвердить расходы и вернуть налог за отдых ребенка можно через работодателя в текущем году или через сайт налоговой в следующем году при помощи заполнения декларации 3-НДФЛ либо в упрощенном формате через личный кабинет налогоплательщика.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Родители могут получить социальный налоговый вычет за оплату детской путевки в лагере, если отдых включал образовательную, спортивную или лечебную программу, а у организации есть соответствующая лицензия, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Социальный налоговый вычет предоставляется за путевки в случае прохождения образовательной программы, при наличии лечения или физкультурно-оздоровительных услуг. У организации должна быть лицензия на образовательную деятельность или оказание медицинских услуг", - сказал Балынин.
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Эксперт уточнил, что под образовательной программой подразумеваются любые профильные занятия, например языковые курсы или творческие мастерские. При этом экономист напомнил, что налоговый вычет не покрывает расходы на питание и проезд ребенка до места отдыха, учитывается только стоимость самой программы. Вернуть часть средств за обычный оздоровительный отдых не получится.
По его словам, чтобы вернуть налог за отдых ребенка, необходимо подтвердить расходы. Это можно сделать в текущем году через работодателя, в следующем году через сайт налоговой при помощи заполнения декларации 3-НДФЛ либо в упрощенном формате через личный кабинет налогоплательщика.