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Пушилин назвал освобождение Константиновки от ВСУ важнейшим событием - РИА Новости, 04.07.2026
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Пушилин назвал освобождение Константиновки от ВСУ важнейшим событием

Пушилин: освобождение Константиновки является важнейшим событием

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия полностью освободила Константиновку.
  • Пушилин заявил, что Константиновка является одним из ключевых узлов обороны ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации.
  • Освобождение Константиновки открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Освобождение Константиновки является важнейшим событием, ведь город является одним из ключевых узлов обороны ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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"Действительно важнейшее событие – освобождение Константиновки - одного из ключевых узлов обороны противника на Славянско-Краматорской агломерации, ее южных ворот", - сказал Пушилин.
Глава республики отметил, что Константиновка имеет важное стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских военнослужащих.
"За эти годы Киев превратил город в мощнейший укрепрайон, понимая, что его освобождение открывает перед нами дорогу к Дружковке, Славянску, Краматорску и дальнейшему освобождению территории Республики", - подчеркнул он.
Для российских военных, отметил Пушилин, освобождение Константиновки открывает новые логистические и стратегические возможности, а для противника - это потеря крупного оборонного узла.
Константиновка являлась логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
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