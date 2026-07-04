Пушилин назвал освобождение Константиновки от ВСУ важнейшим событием

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия полностью освободила Константиновку.

Пушилин заявил, что Константиновка является одним из ключевых узлов обороны ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации.

Освобождение Константиновки открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Освобождение Константиновки является важнейшим событием, ведь город является одним из ключевых узлов обороны ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

"Действительно важнейшее событие – освобождение Константиновки - одного из ключевых узлов обороны противника на Славянско-Краматорской агломерации, ее южных ворот", - сказал Пушилин.

Глава республики отметил, что Константиновка имеет важное стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских военнослужащих.

"За эти годы Киев превратил город в мощнейший укрепрайон, понимая, что его освобождение открывает перед нами дорогу к Дружковке, Славянску, Краматорску и дальнейшему освобождению территории Республики", - подчеркнул он.

Для российских военных, отметил Пушилин, освобождение Константиновки открывает новые логистические и стратегические возможности, а для противника - это потеря крупного оборонного узла.