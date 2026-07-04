Приднестровье предложило Молдавии безбарьерное экономическое сотрудничество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ПМР Вадим Красносельский предложил Молдавии сосредоточиться на инициативе о совместном безбарьерном экономическом сотрудничестве.
- Приднестровье готово обсуждать предложения, направленные на улучшение условий жизни граждан.
- С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы для приднестровских компаний при уплате таможенного налога, что было расценено Приднестровьем как экономическое давление, и в ответ были отменены льготы для молдавских фермеров в Дубоссарском районе.
ТИРАСПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Приднестровье предлагает Молдавии безбарьерное экономическое сотрудничество, сообщил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.
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"Если Молдова действительно нацелена на интересы и благо людей, предлагаю сконцентрироваться на приднестровской инициативе о совместном безбарьерном экономическом сотрудничестве, которую я передал на встречах с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом и заместителем директора Европейской службы внешних связей Аудроне Перкауcкене", - сказал Красносельский.
Он также добавил, что в Приднестровье готовы к обсуждению любых реалистичных предложений, которые направлены не на обнищание граждан, а на улучшение условий и повышение качества их жизни.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.