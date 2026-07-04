Приднестровье предложило Молдавии безбарьерное экономическое сотрудничество

"Если Молдова действительно нацелена на интересы и благо людей, предлагаю сконцентрироваться на приднестровской инициативе о совместном безбарьерном экономическом сотрудничестве, которую я передал на встречах с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом и заместителем директора Европейской службы внешних связей Аудроне Перкауcкене", - сказал Красносельский.

Он также добавил, что в Приднестровье готовы к обсуждению любых реалистичных предложений, которые направлены не на обнищание граждан, а на улучшение условий и повышение качества их жизни.