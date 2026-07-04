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Полянский заявил о кризисе многосторонней дипломатии во всем мире - РИА Новости, 04.07.2026
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12:59 04.07.2026
Полянский заявил о кризисе многосторонней дипломатии во всем мире

Полянский: кризис многосторонней дипломатии наблюдается во всем мире

© AP Photo / Yuki IwamuraДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кризис многосторонней дипломатии наблюдается не только в Европе, но и во всем мире, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
  • Полянский подчеркнул, что многосторонняя дипломатия должна строиться на учете интересов всех государств, а не на блоковом противостоянии.
ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Кризис многосторонней дипломатии наблюдается не только в Европе, но и во всем мире, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Она не только в Европе переживает глубокий кризис, она переживает глубокий кризис и во всем мире. В Америке, в ООН ситуация такая же. Она просто отличается от ситуации на площадке ОБСЕ тем, что в ООН есть глобальное большинство, с которым можно о чем-то разговаривать. Там западные страны даже выглядят несколько изолированно, поэтому и держатся вместе", - сказал Полянский.
Он пояснил, что западные государства придерживаются блоковой дисциплины как в ОБСЕ, так и в ООН. Однако в Нью-Йорке, где в ООН входят 193 государства, западные страны составляют около 60 членов организации, поэтому их позиция не выглядит столь доминирующей, как в ОБСЕ. По словам дипломата, в ОБСЕ из 57 государств-участников, за исключением примерно десяти, практически все придерживаются ярко выраженных антироссийских блоковых позиций.
"Кризис многосторонней дипломатии сегодня налицо. Она должна строиться на учете интересов всех государств, а не на блоковом противостоянии", - заключил Полянский.
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