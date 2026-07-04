Краткий пересказ от РИА ИИ Кризис многосторонней дипломатии наблюдается не только в Европе, но и во всем мире, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Полянский подчеркнул, что многосторонняя дипломатия должна строиться на учете интересов всех государств, а не на блоковом противостоянии.

ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Кризис многосторонней дипломатии наблюдается не только в Европе, но и во всем мире, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Она не только в Европе переживает глубокий кризис, она переживает глубокий кризис и во всем мире. В Америке, в ООН ситуация такая же. Она просто отличается от ситуации на площадке ОБСЕ тем, что в ООН есть глобальное большинство, с которым можно о чем-то разговаривать. Там западные страны даже выглядят несколько изолированно, поэтому и держатся вместе", - сказал Полянский.

Он пояснил, что западные государства придерживаются блоковой дисциплины как в ОБСЕ, так и в ООН. Однако в Нью-Йорке, где в ООН входят 193 государства, западные страны составляют около 60 членов организации, поэтому их позиция не выглядит столь доминирующей, как в ОБСЕ. По словам дипломата, в ОБСЕ из 57 государств-участников, за исключением примерно десяти, практически все придерживаются ярко выраженных антироссийских блоковых позиций.