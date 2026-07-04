"Мы победим". В Польше выступили с угрозой в адрес Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярослав Качиньский заявил, что Украина не вступит в Европейский союз, если продолжит прославлять Степана Бандеру и ОУН-УПА.
- Лидер польской партии «Право и справедливость» потребовал от Киева пересмотреть свою политику памяти.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Киев не сможет вступить в ЕС, если продолжит прославлять Степана Бандеру и ОУН*-УПА*, заявил лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Текст его письма приводит издание Polsat News.
"Украина со своим культом Бандеры и других преступников, своим прославлением УПА* и ОУН* не вступит в Европейский союз! Если мы победим на выборах, мы, конечно же, не допустим этого", — отметил он.
Политик потребовал от Киева пересмотреть свою политику памяти. Он добавил, что не возлагает коллективную ответственность на всех украинцев, а только на тех, кто "считает варварских преступников героями".
В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ожидает от Киева первого шага после скандала из-за героизации Украиной нацистских преступников.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим ряд украинских и польских политиков отказались от выданных властями соседней страны наград.
* Запрещенная в России экстремистская организация