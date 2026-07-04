"Мы победим". В Польше выступили с угрозой в адрес Украины

"Украина со своим культом Бандеры и других преступников, своим прославлением УПА* и ОУН* не вступит в Европейский союз! Если мы победим на выборах, мы, конечно же, не допустим этого", — отметил он.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим ряд украинских и польских политиков отказались от выданных властями соседней страны наград.