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В Туве рассказали о поисках пропавших девочек - РИА Новости, 04.07.2026
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12:55 04.07.2026
В Туве рассказали о поисках пропавших девочек

Около 70 км береговой линии Енисея обследовали при поисках двух девочек

© Следком.Тыва/MAXСК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Следком.Тыва/MAX
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две 12-летние девочки пропали в Кызыле в среду вечером.
  • На берегу Енисея были найдены телефоны и обувь одной из девочек.
  • В поисках девочек обследовано около 70 километров береговой линии реки Енисей, задействованы 217 человек и 58 единиц техники.
КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Около 70 километров береговой линии реки Енисей обследованы при поисках двух 12-летних девочек, пропавших в среду вечером в Кызыле, сообщает МВД по республике.
В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек - им 12 лет.
"Поисково-спасательная операция в Кызыле продолжается. С раннего утра сотрудники полиции и добровольцы возобновили обследование береговой линии, островов и акватории реки. На текущий момент обследовано суммарно около 70 километров береговой линии", - говорится в сообщении.
Для обследования акватории дополнительно сформированы четыре группы на сапбордах и привлечены три моторные лодки. По информации ГУ МЧС по республике, всего в поисках задействованы 217 человек и 58 единиц техники, в том числе 12 плавсредств.
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