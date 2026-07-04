В Туве рассказали о поисках пропавших девочек

КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Около 70 километров береговой линии реки Енисей обследованы при поисках двух 12-летних девочек, пропавших в среду вечером в Кызыле, сообщает МВД по республике.

Для обследования акватории дополнительно сформированы четыре группы на сапбордах и привлечены три моторные лодки. По информации ГУ МЧС по республике, всего в поисках задействованы 217 человек и 58 единиц техники, в том числе 12 плавсредств.