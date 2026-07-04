В Туве рассказали о поисках пропавших девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две 12-летние девочки пропали в Кызыле в среду вечером.
- На берегу Енисея были найдены телефоны и обувь одной из девочек.
- В поисках девочек обследовано около 70 километров береговой линии реки Енисей, задействованы 217 человек и 58 единиц техники.
КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Около 70 километров береговой линии реки Енисей обследованы при поисках двух 12-летних девочек, пропавших в среду вечером в Кызыле, сообщает МВД по республике.
В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек - им 12 лет.
"Поисково-спасательная операция в Кызыле продолжается. С раннего утра сотрудники полиции и добровольцы возобновили обследование береговой линии, островов и акватории реки. На текущий момент обследовано суммарно около 70 километров береговой линии", - говорится в сообщении.
Для обследования акватории дополнительно сформированы четыре группы на сапбордах и привлечены три моторные лодки. По информации ГУ МЧС по республике, всего в поисках задействованы 217 человек и 58 единиц техники, в том числе 12 плавсредств.