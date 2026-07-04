Россиянам рассказали, как найти забытые в поезде вещи и документы

Краткий пересказ от РИА ИИ Пассажир, забывший вещи в поезде, может найти их через специальный сервис поиска.

Найденные вещи хранятся в специальной камере хранения в течение шести месяцев, после чего утилизируются.

Утерянные документы передаются в органы внутренних дел.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пассажир, забывший в российском поезде вещи, может их найти через специальный сервис поиска, а потерянные документы передаются в полицию, сообщили РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).

"Если во время поездки пассажир оставляет что-то в поезде, то найти пропажу помогает специальный сервис поиска забытых вещей. Работает он очень просто", — рассказали в ФПК.

После того как пассажиры покидают поезд, проводники осматривают вагоны. Об обнаруженных находках они сообщают начальнику поезда, который в соответствии с инструкциями по безопасности осматривает их.

Если предметы вызывают подозрения, начальник поезда обращается в правоохранительные органы, а если нет — по прибытии на вокзал передает вещи в специальную камеру хранения. Там они будут находиться в течение шести месяцев, после чего их утилизируют.

"Чтобы вернуть себе вещи, забытые в поезде, необходимо в течение месяца заполнить электронную заявку на сервисе lost.fpc.ru (на сайте ОАО "РЖД" можно найти эту ссылку в разделе "Услуги и сервисы")", — рассказали алгоритм действий в ФПК.

Пассажир в заявке указывает свое имя, номер билета и номер документа, удостоверяющего личность, телефон и электронную почту, описание забытого предмета и предполагаемое место в вагоне, где он был оставлен.

"В сервисе уже загружены фотографии найденных вещей с указанием мест в вагоне, поэтому, если обнаружится совпадение, пассажир увидит эти фото и сможет опознать свою вещь. После этого пассажир получит информацию, что вещи найдены, а также где они размещены, и сможет забрать их", — резюмировали в компании.

Там напомнили, что в настоящее время ФПК тестирует новую систему, которая помогает сделать этот сервис более удобным. Теперь заявка поступает напрямую начальнику поезда и проводнику. Таким образом, пропажу начинают разыскивать прямо в пути следования и о результатах поиска пассажира информируют более оперативно.

"Утерянные документы передаются в органы внутренних дел", — отметили в ФПК.