Россиянам рассказали, как найти забытые в поезде вещи и документы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пассажир, забывший вещи в поезде, может найти их через специальный сервис поиска.
- Найденные вещи хранятся в специальной камере хранения в течение шести месяцев, после чего утилизируются.
- Утерянные документы передаются в органы внутренних дел.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пассажир, забывший в российском поезде вещи, может их найти через специальный сервис поиска, а потерянные документы передаются в полицию, сообщили РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования.
"Если во время поездки пассажир оставляет что-то в поезде, то найти пропажу помогает специальный сервис поиска забытых вещей. Работает он очень просто", — рассказали в ФПК.
После того как пассажиры покидают поезд, проводники осматривают вагоны. Об обнаруженных находках они сообщают начальнику поезда, который в соответствии с инструкциями по безопасности осматривает их.
Если предметы вызывают подозрения, начальник поезда обращается в правоохранительные органы, а если нет — по прибытии на вокзал передает вещи в специальную камеру хранения. Там они будут находиться в течение шести месяцев, после чего их утилизируют.
"Чтобы вернуть себе вещи, забытые в поезде, необходимо в течение месяца заполнить электронную заявку на сервисе lost.fpc.ru (на сайте ОАО "РЖД" можно найти эту ссылку в разделе "Услуги и сервисы")", — рассказали алгоритм действий в ФПК.
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Пассажир в заявке указывает свое имя, номер билета и номер документа, удостоверяющего личность, телефон и электронную почту, описание забытого предмета и предполагаемое место в вагоне, где он был оставлен.
"В сервисе уже загружены фотографии найденных вещей с указанием мест в вагоне, поэтому, если обнаружится совпадение, пассажир увидит эти фото и сможет опознать свою вещь. После этого пассажир получит информацию, что вещи найдены, а также где они размещены, и сможет забрать их", — резюмировали в компании.
Там напомнили, что в настоящее время ФПК тестирует новую систему, которая помогает сделать этот сервис более удобным. Теперь заявка поступает напрямую начальнику поезда и проводнику. Таким образом, пропажу начинают разыскивать прямо в пути следования и о результатах поиска пассажира информируют более оперативно.
"Утерянные документы передаются в органы внутренних дел", — отметили в ФПК.
То есть за ними надо обращаться в полицию.