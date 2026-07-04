МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Герой России, представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму Евгений Поддубный призвал убрать барьеры для участия ветеранов в экономике, сделать так, чтобы переход специалистов из военной сферы в гражданские был без "бюрократических проволочек".

Он подчеркнул, что ветеранам не нужно ничего доказывать, поскольку они уже доказали свой профессионализм на фронте. Герой России отметил, что необходимо создать в стране такие условия, чтобы весь потенциал и энергия военнослужащих были реализованы.