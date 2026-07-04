Краткий пересказ от РИА ИИ
- Герой России Евгений Поддубный призвал убрать барьеры для участия ветеранов в экономике.
- Поддубный отметил, что в экономике не хватает специалистов в новых сферах, имеющих необходимые знания и опыт, которые есть у ветеранов.
- Он подчеркнул, что ветеранам не нужно дополнительно доказывать свою квалификацию, так как они уже доказали свой профессионализм на фронте.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Герой России, представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму Евгений Поддубный призвал убрать барьеры для участия ветеранов в экономике, сделать так, чтобы переход специалистов из военной сферы в гражданские был без "бюрократических проволочек".
Поддубный отметил, что в настоящее время на передовой создаются и тестируются новые высокие технологии, которые будут востребованы не только в армии, при этом в экономике не хватает специалистов в новых сферах, имеющих необходимые знания и опыт.
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"Необходимо убрать барьеры для участия ветеранов в экономике… Нужно сделать так, чтобы переход специалистов из военной сферы на гражданку был быстрым, без лишних бюрократических проволочек, без дополнительных доказательств квалификации", - сказал Поддубный, слова которого передаются в канале "Единой России" на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что ветеранам не нужно ничего доказывать, поскольку они уже доказали свой профессионализм на фронте. Герой России отметил, что необходимо создать в стране такие условия, чтобы весь потенциал и энергия военнослужащих были реализованы.