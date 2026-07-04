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Освобожденный из украинского плена рассказал о пытках в тюрьме - РИА Новости, 04.07.2026
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Освобожденный из украинского плена рассказал о пытках в тюрьме

Житель Курской области Ванин: в тюрьме в Виннице пленных кормили кашей с камнями

© Фото : Курская область/MAXУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Курская область/MAX
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель курского приграничья Роман Ванин рассказал, что в тюрьме в Виннице пленных кормили кашей с камнями и металлическими предметами.
  • Губернатор Курской области Александр Хинштейн 28 июня сообщал о возвращении из украинского плена в рамках обмена пяти мирных жителей курского приграничья.
КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Освобожденный из украинского плена житель курского приграничья Роман Ванин рассказал РИА Новости, что в тюрьме в Виннице пленных кормили кашей с камнями и металлическими предметами, из-за чего люди теряли зубы.
"Кормили плохо. Свиней, скажем так, кормят отходами после человека, а нас кормили еще хуже... Обычная сечка, дешевая каша, залитая кипятком и все. Они кидали туда камни, металлические предметы, чтобы мы зубы ломали... Я там три зуба оставил", - сказал Ванин.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн 28 июня сообщал о возвращении из украинского плена в рамках обмена пяти мирных жителей курского приграничья.
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