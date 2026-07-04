Освобожденный из украинского плена рассказал о пытках в тюрьме

КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Освобожденный из украинского плена житель курского приграничья Роман Ванин рассказал РИА Новости, что в тюрьме в Виннице пленных кормили кашей с камнями и металлическими предметами, из-за чего люди теряли зубы.

"Кормили плохо. Свиней, скажем так, кормят отходами после человека, а нас кормили еще хуже... Обычная сечка, дешевая каша, залитая кипятком и все. Они кидали туда камни, металлические предметы, чтобы мы зубы ломали... Я там три зуба оставил", - сказал Ванин.