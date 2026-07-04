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Песков: Украина была уверена в неприступности укрепрайона в Константиновке - РИА Новости, 04.07.2026
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18:25 04.07.2026 (обновлено: 18:34 04.07.2026)
Песков: Украина была уверена в неприступности укрепрайона в Константиновке

Песков: ВС России подорвали уверенность Украины в неприступности Константиновки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные взяли под контроль Константиновку, несмотря на то что укрепрайоны в городе считались неприступными со стороны Украины.
  • Владимир Путин назвал взятие Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и продвижению на Славянск и Краматорск.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он назвал взятие Константиновки российскими бойцами очень важной победой.
"Это укрепрайоны, которые с 14-го года заливались бетоном и которые, как полагала и была уверена украинская сторона, являлись абсолютно неприступными. Наши военные доказали обратное", - сказал Песков в эфире Радио "КП".
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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