Песков: Украина была уверена в неприступности укрепрайона в Константиновке

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.