Песков заявил о продолжении СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специальная военная операция будет продолжаться, заявил Песков.
- Российские военные доказали, что укрепрайон в Константиновке не является неприступным.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специальная военная операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил пресс-секретарь президента в эфире Радио "КП", Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное.
"Специальная военная операция будет продолжаться", - сказал Песков.
Он назвал взятие Константиновки российскими бойцами очень важной победой. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в пятницу командиры и штурмовые бригады, освобождавшие город, выходили на прямую связь с президентом РФ Владимиром Путиным из Константиновки.
"Путин вчера искренне поздравил наших военных с этим успехом, потому что Константиновка — это очень важный укрепрайон на пути нашего освобождения Краматорска и Славянска", - добавил Песков.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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22 июня 2022, 17:18