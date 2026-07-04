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Песков заявил о продолжении СВО - РИА Новости, 04.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
18:23 04.07.2026 (обновлено: 19:46 04.07.2026)
Песков заявил о продолжении СВО

Песков: СВО будет продолжаться

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специальная военная операция будет продолжаться, заявил Песков.
  • Российские военные доказали, что укрепрайон в Константиновке не является неприступным.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специальная военная операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил пресс-секретарь президента в эфире Радио "КП", Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное.
"Специальная военная операция будет продолжаться", - сказал Песков.
Он назвал взятие Константиновки российскими бойцами очень важной победой. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в пятницу командиры и штурмовые бригады, освобождавшие город, выходили на прямую связь с президентом РФ Владимиром Путиным из Константиновки.
"Путин вчера искренне поздравил наших военных с этим успехом, потому что Константиновка — это очень важный укрепрайон на пути нашего освобождения Краматорска и Славянска", - добавил Песков.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковУкраинаКонстантиновкаРоссияБезопасность
 
 
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