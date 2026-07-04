Краткий пересказ от РИА ИИ Специальная военная операция будет продолжаться, заявил Песков.

Российские военные доказали, что укрепрайон в Константиновке не является неприступным.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специальная военная операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальная военная операция будет продолжаться", - сказал Песков.

Он назвал взятие Константиновки российскими бойцами очень важной победой. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в пятницу командиры и штурмовые бригады, освобождавшие город, выходили на прямую связь с президентом РФ Владимиром Путиным из Константиновки.

"Путин вчера искренне поздравил наших военных с этим успехом, потому что Константиновка — это очень важный укрепрайон на пути нашего освобождения Краматорска и Славянска", - добавил Песков.