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Песков рассказал, когда Зеленский может приехать в Москву - РИА Новости, 04.07.2026
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18:22 04.07.2026 (обновлено: 18:30 04.07.2026)
Песков рассказал, когда Зеленский может приехать в Москву

Песков: Зеленский может приехать в РФ, как будет готов принять важные решения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву.
  • По словам Пескова, для этого Зеленский должен быть готов принять важные ответственные решения.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (Зеленский - ред.) может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. А какие именно, киевскому режиму хорошо известно", - сказал Песков в эфире Радио "КП".
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