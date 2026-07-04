Песков рассказал, когда Зеленский может приехать в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву.
- По словам Пескова, для этого Зеленский должен быть готов принять важные ответственные решения.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (Зеленский - ред.) может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. А какие именно, киевскому режиму хорошо известно", - сказал Песков в эфире Радио "КП".