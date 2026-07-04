Летевший в Киров самолет сел в Перми из-за неисправности

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Киров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за технической неисправности.

Посадка прошла в штатном режиме, транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", летевший из Москвы в Киров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за технической неисправности, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"4 июля 2026 года, около 11.00 по местному времени, в международном аэропорту "Пермь" (Большое Савино) совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс ДР6809 по маршруту Москва - Киров", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Причиной отклонения от маршрута "стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна", уточняется в релизе.

"Посадка прошла в штатном режиме. Транспортная прокуратура контролируют соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров, осуществляется мониторинг ситуации", - отметили в прокуратуре.

Авиакомпания подтвердила, что рейс приземлился на запасном аэродроме из-за индикации неисправности одной из систем.