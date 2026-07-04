Летевший в Киров самолет сел в Перми из-за неисправности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Киров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за технической неисправности.
- Посадка прошла в штатном режиме, транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", летевший из Москвы в Киров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за технической неисправности, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"4 июля 2026 года, около 11.00 по местному времени, в международном аэропорту "Пермь" (Большое Савино) совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс ДР6809 по маршруту Москва - Киров", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Причиной отклонения от маршрута "стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна", уточняется в релизе.
"Посадка прошла в штатном режиме. Транспортная прокуратура контролируют соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров, осуществляется мониторинг ситуации", - отметили в прокуратуре.
Авиакомпания подтвердила, что рейс приземлился на запасном аэродроме из-за индикации неисправности одной из систем.
"После проведения необходимых технических проверок благополучно продолжил выполнение рейса. В настоящее время самолет прибыл в аэропорт назначения", - сообщила "Победа" в Telegram-канале.