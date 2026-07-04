Баб-эль-Мандеб может запереть все перевозки нефти, предупредил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Баб-эль-Мандебский пролив может создать ситуацию, когда все перевозки нефти будут заперты.
- Медведев отметил, что Ормузский пролив стал для Ирана "оружием не слабее ядерного", а Баб-эль-Мандеб — это "термоядерное оружие".
- По словам Медведева, страны, стремящиеся к конфликту на Ближнем Востоке, должны помнить о возможности блокировки перевозок через Баб-эль-Мандебский пролив.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Баб-эль-Мандебский пролив может создать ситуацию, когда все перевозки нефти будут заперты, об этом должны помнить все страны, стремящиеся к конфликту на Ближнем Востоке, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В пятницу Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита, он отметил, что Ормузский пролив в ситуации с агрессией США стал для Ирана "оружием не слабее ядерного", но в запасе есть и "термоядерное оружие" - Баб-эль-Мандеб.
"Это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты. Надеюсь, что до этого не дойдет, но все страны, которые стремятся к конфликту в этом регионе, помнить об этом должны", - сказал Медведев.
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