Баб-эль-Мандеб может запереть все перевозки нефти, предупредил Медведев

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Баб-эль-Мандебский пролив может создать ситуацию, когда все перевозки нефти будут заперты, об этом должны помнить все страны, стремящиеся к конфликту на Ближнем Востоке, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты. Надеюсь, что до этого не дойдет, но все страны, которые стремятся к конфликту в этом регионе, помнить об этом должны", - сказал Медведев.