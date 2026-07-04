Французские банки закрыли счета четырех депутатов от партии Ле Пен

"По меньшей мере четыре депутата от партии "Национальное объединение" утверждают, что их исключили из списков клиентов их банков после избрания на парламентских выборах 2022 года", - говорится в материале.

В то же время France Inter сообщила со ссылкой на данные администрации и руководства Национального собрания, что информации о подобных случаях в других политических фракциях не поступало.