Французские банки закрыли счета четырех депутатов от партии Ле Пен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французские банки закрыли счета как минимум четырех депутатов от партии «Национальное объединение».
- Депутаты Стефан Рамбо, Жан-Филипп Танги, Франк Аллизио и Тома Менаже считают, что причиной закрытия счетов могла стать их принадлежность к партии Марин Ле Пен.
- Согласно информации с сайта Банка Франции, после избрания депутатами банки определяют их как «политически значимых лиц», подверженных «повышенным рискам отмывания денег», из-за чего могут принять решение об отказе в обслуживании.
ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. Французские банки закрыли счета как минимум четырех депутатов от правой партии "Национальное объединение", которую в парламенте представляет Марин Ле Пен, после того как они вошли в нижнюю палату парламента республики по итогам выборов 2022 года, сообщает радиостанция France Inter со ссылкой на источники.
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"По меньшей мере четыре депутата от партии "Национальное объединение" утверждают, что их исключили из списков клиентов их банков после избрания на парламентских выборах 2022 года", - говорится в материале.
Депутаты Стефан Рамбо, Жан-Филипп Танги, Франк Аллизио и Тома Менаже заявили, что после того, как они стали депутатами Национального собрания республики, они получили от своих банков уведомления о намерении закрыть их счета. При этом депутаты подчеркнули, что им не известны причины такого решения. По их мнению, причиной могла стать их принадлежность к партии Ле Пен и отношение банков к этой партии, сообщает радиостанция.
При этом радиостанция отметила, что, согласно информации с сайта Банка Франции, после избрания депутатами банки определяют этих людей как "политически значимых лиц", подверженных "повышенным рискам отмывания денег". По этой причине банки могут принять решение об отказе в обслуживании.
В то же время France Inter сообщила со ссылкой на данные администрации и руководства Национального собрания, что информации о подобных случаях в других политических фракциях не поступало.
В апреле радиостанция RFI сообщила, что "Национальное объединение" столкнулось с проблемой поиска банка, который мог бы предоставить политической силе кредит перед президентскими выборами 2027 года на фоне отказа ряда банков в предоставлении ей средств.