Юрист назвала два варианта отмены сделки купли-продажи жилья

Сроки оспаривания: год для оспоримых сделок, три года для ничтожных, а для лиц, не являющихся сторонами, — 10 лет с начала исполнения. Главное — иметь юридический дефект сделки, доказательства и правильно выбранный способ защиты, резюмировала юрист.