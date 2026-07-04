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Юрист назвала два варианта отмены сделки купли-продажи жилья - РИА Новости, 04.07.2026
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03:10 04.07.2026
Юрист назвала два варианта отмены сделки купли-продажи жилья

Юрист Вострикова: Росреестр не отменяет сделку купли-продажи жилья без суда

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПродажа недвижимости.
Продажа недвижимости. - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Отменить сделку купли-продажи недвижимости только потому, что кто-то передумал, невозможно. О том, в каких случаях это реально сделать, агентству "Прайм" рассказала юрист Кристина Вострикова.
По словам эксперта, Росреестр не отменяет сделку без судебного решения. Оспорить ее можно только при наличии законных оснований: обман, угрозы, существенное заблуждение, отсутствие согласия супруга, мнимость сделки или нарушение формы договора. При этом важно различать недействительность (сделка порочна с самого начала, стороны возвращают все полученное) и расторжение (прекращение действующего договора на будущее). Если проблема в качестве жилья, можно требовать снижения цены или возмещения расходов на ремонт.
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"Сделку можно оспаривать, если для этого есть основание, прямо предусмотренное законом. Например, если договор подписан лицом, которое не понимало значения своих действий; если сделка совершена под влиянием обмана, угрозы, насилия или существенного заблуждения", — пояснила Вострикова.
Сроки оспаривания: год для оспоримых сделок, три года для ничтожных, а для лиц, не являющихся сторонами, — 10 лет с начала исполнения. Главное — иметь юридический дефект сделки, доказательства и правильно выбранный способ защиты, резюмировала юрист.
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ЖильеКристина ВостриковаФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)ОбществоРоссия
 
 
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