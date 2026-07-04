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В Омске нашли тело утонувшего ребенка - РИА Новости, 04.07.2026
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12:23 04.07.2026
В Омске нашли тело утонувшего ребенка

В Омске на берегу Иртыша нашли тело семилетнего мальчика

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске на берегу Иртыша обнаружено тело 7-летнего ребенка.
  • Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели ребенка в Иртыше.
ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Тело 7-летнего ребенка было обнаружено на берегу Иртыша в Омске, сообщили РИА новости в региональной прокуратуре.
По данным прокуратуры, Ребенок утонул 23 июня в Иртыше в Омске. Мальчик вместе с родственниками и родителями находился на берегу рядом G-Drive Ареной. Его мать и отец ушли в магазин. За детьми осталась приглядывать тетя с грудным ребенком на руках. Позже, когда они вернулись, узнали об исчезновении ребенка.
"Тело ребенка было обнаружено в затоне "Лампочка" на берегу Иртыша", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ход его расследования контролируют прокуроры.
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ПроисшествияИртыш (река)Омск
 
 
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