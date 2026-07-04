В Омске нашли тело утонувшего ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Омске на берегу Иртыша обнаружено тело 7-летнего ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели ребенка в Иртыше.

ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Тело 7-летнего ребенка было обнаружено на берегу Иртыша в Омске, сообщили РИА новости в региональной прокуратуре.

По данным прокуратуры, Ребенок утонул 23 июня в Иртыше Омске . Мальчик вместе с родственниками и родителями находился на берегу рядом G-Drive Ареной. Его мать и отец ушли в магазин. За детьми осталась приглядывать тетя с грудным ребенком на руках. Позже, когда они вернулись, узнали об исчезновении ребенка.

"Тело ребенка было обнаружено в затоне "Лампочка" на берегу Иртыша", - сообщили в пресс-службе ведомства.