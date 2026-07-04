Херсонская область оказалась аварийно обесточена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В энергосистеме Запорожской области произошло технологическое нарушение.
- Из-за этого нарушения аварийно обесточена Херсонская область.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Херсонская область аварийно обесточена в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, сообщила компания "Херсонэнерго".
"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области аварийно обесточена Херсонская область: Скадовский МО, Алешкинский МО, Голопристанский МО, Генический МО, Новотроицкий МО, Ивановский МО, Нижнесерогозский МО, Горностаевский МО, Каховский МО, Новокаховский МО, Чаплынский МО, Каланчакский МО, Великолепетихский МО, Верхнерогачикский МО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Уточняется, что специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения.