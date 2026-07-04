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Херсонская область оказалась аварийно обесточена - РИА Новости, 04.07.2026
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14:31 04.07.2026
Херсонская область оказалась аварийно обесточена

Херсонская область аварийно обесточена из-за нарушения в энергосистеме

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В энергосистеме Запорожской области произошло технологическое нарушение.
  • Из-за этого нарушения аварийно обесточена Херсонская область.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Херсонская область аварийно обесточена в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, сообщила компания "Херсонэнерго".
"В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области аварийно обесточена Херсонская область: Скадовский МО, Алешкинский МО, Голопристанский МО, Генический МО, Новотроицкий МО, Ивановский МО, Нижнесерогозский МО, Горностаевский МО, Каховский МО, Новокаховский МО, Чаплынский МО, Каланчакский МО, Великолепетихский МО, Верхнерогачикский МО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Уточняется, что специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения.
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