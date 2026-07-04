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НАТО долго не протянет на заискивании перед Трампом, заявили в Германии - РИА Новости, 04.07.2026
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05:30 04.07.2026
НАТО долго не протянет на заискивании перед Трампом, заявили в Германии

Йошка Фишер: ЕС и НАТО заискивают перед Трампом, чтобы удержать его внимание

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер считает, что руководство Европы и НАТО заискивают перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы удерживать его внимание.
  • Фишер сомневается, что НАТО сможет долго «выживать» таким образом.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Руководство Европы и НАТО заискивают перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы удерживать его внимание на себе, Североатлантический альянс не сможет долго "выживать" подобным образом, считает экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер, занимавший пост в 1998-2005 годах.
"Главы европейских государств и правительств, а также генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте - ред.) много заискивают перед Дональдом Трампом, чтобы удерживать его внимание... Они и должны это делать, я не вижу альтернативы. Но я не думаю, что НАТО сможет долго выживать таким образом", - заявил экс-министр в интервью медиагруппе Funke.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
СМИ: в НАТО назвали Рютте "брачным консультантом" по отношениям с Трампом
3 июля, 11:01
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата альянса передавало, что в НАТО считают генсека Марка Рютте "брачным консультантом" в вопросе сглаживания отношений альянса с Трампом.
Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Рютте признал, что у Трампа есть основания быть разочарованным в Европе
25 июня, 08:48
 
В миреЕвропаСШАГерманияДональд ТрампМарк РюттеЙошка ФишерНАТО
 
 
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