НАТО долго не протянет на заискивании перед Трампом, заявили в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер считает, что руководство Европы и НАТО заискивают перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы удерживать его внимание.

Фишер сомневается, что НАТО сможет долго «выживать» таким образом.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Руководство Европы и НАТО заискивают перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы удерживать его внимание на себе, Североатлантический альянс не сможет долго "выживать" подобным образом, считает экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер, занимавший пост в 1998-2005 годах.

"Главы европейских государств и правительств, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ред.) много заискивают перед Дональдом Трампом, чтобы удерживать его внимание... Они и должны это делать, я не вижу альтернативы. Но я не думаю, что НАТО сможет долго выживать таким образом", - заявил экс-министр в интервью медиагруппе Funke

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата альянса передавало, что в НАТО считают генсека Марка Рютте "брачным консультантом" в вопросе сглаживания отношений альянса с Трампом.