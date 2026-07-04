НАТО долго не протянет на заискивании перед Трампом, заявили в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер считает, что руководство Европы и НАТО заискивают перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы удерживать его внимание.
- Фишер сомневается, что НАТО сможет долго «выживать» таким образом.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Руководство Европы и НАТО заискивают перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы удерживать его внимание на себе, Североатлантический альянс не сможет долго "выживать" подобным образом, считает экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер, занимавший пост в 1998-2005 годах.
"Главы европейских государств и правительств, а также генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте - ред.) много заискивают перед Дональдом Трампом, чтобы удерживать его внимание... Они и должны это делать, я не вижу альтернативы. Но я не думаю, что НАТО сможет долго выживать таким образом", - заявил экс-министр в интервью медиагруппе Funke.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата альянса передавало, что в НАТО считают генсека Марка Рютте "брачным консультантом" в вопросе сглаживания отношений альянса с Трампом.
Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.