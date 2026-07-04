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"Сели в лужу": в США выступили с серьезным признанием о конфликте с Россией - РИА Новости, 04.07.2026
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03:18 04.07.2026 (обновлено: 14:50 04.07.2026)
"Сели в лужу": в США выступили с серьезным признанием о конфликте с Россией

Подполковник Дэвис: стало понятно, что силы НАТО вместе не могут победить Россию

© РИА Новости / Оксана Джадан | Перейти в медиабанкВоеннослужащие блока НАТО на полигоне в Латвии
Военнослужащие блока НАТО на полигоне в Латвии - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Военнослужащие блока НАТО на полигоне в Латвии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Запад со всем своим военным и промышленным потенциалом не способен нанести России поражение в конфликте на Украине.
  • По словам Дэвиса, попытки НАТО переломить ситуацию в свою пользу на раннем этапе конфликта закончились провалом.
  • Дэвис признал, что с тех пор ни у кого не получилось перехватить у России инициативу на фронтах специальной военной операции.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Запад со всем своим военным и промышленным потенциалом оказался не способен нанести России поражение в конфликте на Украине, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«

"Мы неопровержимо доказали, что весь коллективный Запад — все мы, НАТО и все остальные страны, оказывающие поддержку сверх альянса, включая США, Великобританию, Германию, Францию и Польшу, со всем нашим оружием, боеприпасами и промышленным потенциалом не способны победить Россию", — сказал он.

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По словам эксперта, это также подтверждает то, что даже на раннем этапе конфликта попытки НАТО переломить ситуацию в свою пользу закончились провалом.
«

"Россия действует на Украине крайне осторожно, избегая лишнего риска. <…> Но даже такой осторожный подход показывает, что остановить ее продвижение невозможно. Помните, мы пытались отбросить российские войска в 2023 году, когда они еще не были такими сильными, но просто сели в лужу у первого из пяти рубежей обороны, так и не сумев полностью преодолеть даже его", — признал Дэвис.

Как отметил военный, с тех пор ни у кого не получилось перехватить у России инициативу на фронтах специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял об уверенности в достижении всех целей СВО.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что после прямого вмешательства Европы и США специальная военная операция превратилась в масштабное противостояние с Западом. По его словам, недружественные силы по-прежнему привержены цели сокрушить Москву.
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