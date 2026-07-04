Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Запад со всем своим военным и промышленным потенциалом не способен нанести России поражение в конфликте на Украине.
- По словам Дэвиса, попытки НАТО переломить ситуацию в свою пользу на раннем этапе конфликта закончились провалом.
- Дэвис признал, что с тех пор ни у кого не получилось перехватить у России инициативу на фронтах специальной военной операции.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Запад со всем своим военным и промышленным потенциалом оказался не способен нанести России поражение в конфликте на Украине, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
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"Мы неопровержимо доказали, что весь коллективный Запад — все мы, НАТО и все остальные страны, оказывающие поддержку сверх альянса, включая США, Великобританию, Германию, Францию и Польшу, со всем нашим оружием, боеприпасами и промышленным потенциалом не способны победить Россию", — сказал он.
По словам эксперта, это также подтверждает то, что даже на раннем этапе конфликта попытки НАТО переломить ситуацию в свою пользу закончились провалом.
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"Россия действует на Украине крайне осторожно, избегая лишнего риска. <…> Но даже такой осторожный подход показывает, что остановить ее продвижение невозможно. Помните, мы пытались отбросить российские войска в 2023 году, когда они еще не были такими сильными, но просто сели в лужу у первого из пяти рубежей обороны, так и не сумев полностью преодолеть даже его", — признал Дэвис.
Как отметил военный, с тех пор ни у кого не получилось перехватить у России инициативу на фронтах специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял об уверенности в достижении всех целей СВО.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркивал, что после прямого вмешательства Европы и США специальная военная операция превратилась в масштабное противостояние с Западом. По его словам, недружественные силы по-прежнему привержены цели сокрушить Москву.