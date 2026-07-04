"Сели в лужу": в США выступили с серьезным признанием о конфликте с Россией

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"Россия действует на Украине крайне осторожно, избегая лишнего риска. <…> Но даже такой осторожный подход показывает, что остановить ее продвижение невозможно. Помните, мы пытались отбросить российские войска в 2023 году, когда они еще не были такими сильными, но просто сели в лужу у первого из пяти рубежей обороны, так и не сумев полностью преодолеть даже его", — признал Дэвис.