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"Кремль отдыхает?" Журналист высказался об идее запрета "Маши и Медведя" - РИА Новости, 04.07.2026
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21:36 04.07.2026 (обновлено: 22:56 04.07.2026)
"Кремль отдыхает?" Журналист высказался об идее запрета "Маши и Медведя"

Христофору высмеял идею британских депутатов запретить "Машу и Медведя"

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Экран телевизора - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает смехотворным желание британских депутатов запретить мультфильм «Маша и медведь».
  • По мнению журналиста, депутаты считают мультфильм «Маша и медведь» российской «мягкой силой».
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Желание британских депутатов запретить мультфильм "Маша и медведь" как российский инструмент "мягкой силы" смехотворна, считает кипрский журналист Алекс Христофору.
«

"От одного только названия мурашки бегут по коже. Жутко, страшно. <…> Кремль когда-нибудь отдыхает? Они оставят Британию в покое? Молодец, депутат Том Гордон. Очень смело. Это проблема номер один, стоящая перед Британией в данный момент. Ничто даже близко не сравнится с "Машей и Медведем". Граждане Британии, объединяйтесь, чтобы противостоять "Маше и Медведю", — со смехом заявил он в эфире своего YouTube-канала.

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В четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона "Маши и Медведя". Идея запретить мультфильм вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.
"Маша и Медведь" - анимационный сериал студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.
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