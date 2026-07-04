"Кремль отдыхает?" Журналист высказался об идее запрета "Маши и Медведя"

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"От одного только названия мурашки бегут по коже. Жутко, страшно. <…> Кремль когда-нибудь отдыхает? Они оставят Британию в покое? Молодец, депутат Том Гордон. Очень смело. Это проблема номер один, стоящая перед Британией в данный момент. Ничто даже близко не сравнится с "Машей и Медведем". Граждане Британии, объединяйтесь, чтобы противостоять "Маше и Медведю", — со смехом заявил он в эфире своего YouTube-канала.