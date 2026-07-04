День семьи, любви и верности в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото

День семьи, любви и верности в парке "Зарядье" в Москве

В Москве на 300 площадках отпразднуют День семьи, любви и верности

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 300 культурных площадок в Москве подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности.

В городских парках, библиотеках, музеях и культурных центрах пройдет порядка 450 мероприятий.

Вход на большинство мероприятий свободный.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 300 культурных площадок в разных районах столицы подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности, москвичей и туристов ждут фестивали, творческие мастер-классы и концерты, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры.

День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля.

« "В городских парках, библиотеках, музеях и культурных центрах пройдет порядка 450 мероприятий. Участники познакомятся с историей и традициями праздника, сделают подарки для близких своими руками, посетят концерты и спектакли", - рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.

Отмечается, что в выходные в саду имени Баумана в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", а в воскресенье в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" юные горожане займутся рукоделием и изготовят лоскутные куклы, 11 июля нарисуют картины на занятии "Лебединая пара".

"Восьмого июля в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" покажут спектакль о взаимоотношениях родителей и детей, в Государственном музее обороны Москвы - постановку о святых покровителях семьи и брака Петре и Февронии", - уточняется в сообщении.

Дополняется, что в этот же день в парке "Сокольники" посетителей ждут творческие уроки, представления кукольного театра и квесты. Здесь же 11 июля состоится фестиваль нового русского стиля "Фолково" со сказочными интерактивными программами, выступлениями ансамблей, хороводами, мастер-классами.

« "Восьмого июля в галерее Александра Шилова запланирован концерт Московского мужского хора под управлением Валерия Рыбина. Со сцены прозвучат произведения классической музыки о любви, романсы, арии и дуэты из оперетт", - подчеркивается в сообщении.

Поясняется, что в парке "Зарядье" в День семьи любви и верности в формате театрального перформанса с танцевальными номерами пройдет показ коллекций отечественных дизайнеров, выполненных в традиционном стиле.