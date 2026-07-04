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В Москве на 300 площадках отпразднуют День семьи, любви и верности - РИА Новости, 04.07.2026
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14:58 04.07.2026 (обновлено: 19:58 04.07.2026)
В Москве на 300 площадках отпразднуют День семьи, любви и верности

Более 300 площадок в Москве подготовили программу к Дню семьи, любви и верности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДень семьи, любви и верности в парке "Зарядье" в Москве
День семьи, любви и верности в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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День семьи, любви и верности в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 300 культурных площадок в Москве подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности.
  • В городских парках, библиотеках, музеях и культурных центрах пройдет порядка 450 мероприятий.
  • Вход на большинство мероприятий свободный.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 300 культурных площадок в разных районах столицы подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности, москвичей и туристов ждут фестивали, творческие мастер-классы и концерты, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры.
День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля.
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"В городских парках, библиотеках, музеях и культурных центрах пройдет порядка 450 мероприятий. Участники познакомятся с историей и традициями праздника, сделают подарки для близких своими руками, посетят концерты и спектакли", - рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что в выходные в саду имени Баумана в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", а в воскресенье в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" юные горожане займутся рукоделием и изготовят лоскутные куклы, 11 июля нарисуют картины на занятии "Лебединая пара".
"Восьмого июля в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" покажут спектакль о взаимоотношениях родителей и детей, в Государственном музее обороны Москвы - постановку о святых покровителях семьи и брака Петре и Февронии", - уточняется в сообщении.
Дополняется, что в этот же день в парке "Сокольники" посетителей ждут творческие уроки, представления кукольного театра и квесты. Здесь же 11 июля состоится фестиваль нового русского стиля "Фолково" со сказочными интерактивными программами, выступлениями ансамблей, хороводами, мастер-классами.
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"Восьмого июля в галерее Александра Шилова запланирован концерт Московского мужского хора под управлением Валерия Рыбина. Со сцены прозвучат произведения классической музыки о любви, романсы, арии и дуэты из оперетт", - подчеркивается в сообщении.
Поясняется, что в парке "Зарядье" в День семьи любви и верности в формате театрального перформанса с танцевальными номерами пройдет показ коллекций отечественных дизайнеров, выполненных в традиционном стиле.
Помимо этого, насыщенные программы подготовят в парке 50-летия Октября, Лианозовском парке, усадьбе Воронцово, лесопарке "Кусково", Доме Гоголя и на других культурных площадках города. Вход на большинство мероприятий свободный, заключается в сообщении.
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