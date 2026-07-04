Фонтан "Купола" в центре Москвы капитально отремонтировали

Молодые люди отдыхают возле фонтана на Манежной площади в Москве.. Архивное фото

Молодые люди отдыхают возле фонтана на Манежной площади в Москве.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали фонтан "Купола" на Манежной площади в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году проводим ремонт одних из самых известных столичных сооружений - фонтанов "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади. В ходе обследований был выявлен ряд дефектов сооружений, которые появились после многолетней эксплуатации, поэтому приняли решение провести их капитальный ремонт. Уже завершены работы на фонтане "Купола", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что подходят к финалу работы на фонтане "Каскад", ремонт еще одного гидросооружения выполнят до конца декабря. Ремонт позволит сохранить исторический облик фонтанов и продлить срок их безопасной эксплуатации.

"В рамках проекта на фонтане "Купола" выполнили устройство нового гранитного мощения дна чаш с гидроизоляцией площадью около 70 квадратных метров, заменили облицовку парапетов, обновили систему электроснабжения, трубопроводы водоснабжения и водоотведения", - пояснил Бирюков.

Кроме того, установили новое насосное оборудование и форсунки, отремонтировали помещения насосной станции и внедрили систему диспетчеризации инженерного оборудования, уточнил заммэра.