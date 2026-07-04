Рейтинг@Mail.ru
Фонтан "Купола" в центре Москвы капитально отремонтировали - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:47 04.07.2026
Фонтан "Купола" в центре Москвы капитально отремонтировали

На Манежной площади в центре Москвы капитально отремонтировали фонтан "Купола"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМолодые люди отдыхают возле фонтана на Манежной площади в Москве.
Молодые люди отдыхают возле фонтана на Манежной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Молодые люди отдыхают возле фонтана на Манежной площади в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали фонтан "Купола" на Манежной площади в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году проводим ремонт одних из самых известных столичных сооружений - фонтанов "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади. В ходе обследований был выявлен ряд дефектов сооружений, которые появились после многолетней эксплуатации, поэтому приняли решение провести их капитальный ремонт. Уже завершены работы на фонтане "Купола", - рассказал Бирюков.
Летняя погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Горячая пора. Как московские коммунальщики работают в жару
1 июля, 10:00
Заммэра отметил, что подходят к финалу работы на фонтане "Каскад", ремонт еще одного гидросооружения выполнят до конца декабря. Ремонт позволит сохранить исторический облик фонтанов и продлить срок их безопасной эксплуатации.
"В рамках проекта на фонтане "Купола" выполнили устройство нового гранитного мощения дна чаш с гидроизоляцией площадью около 70 квадратных метров, заменили облицовку парапетов, обновили систему электроснабжения, трубопроводы водоснабжения и водоотведения", - пояснил Бирюков.
Кроме того, установили новое насосное оборудование и форсунки, отремонтировали помещения насосной станции и внедрили систему диспетчеризации инженерного оборудования, уточнил заммэра.
"Фонтаны по праву считаются визитной карточкой российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические", - заключил он.
Люди гуляют в Парке Горького в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Зеленые маршруты. Лучшие парки Москвы для прогулок летом
15 июня, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала