Москвичей предупредили о непогоде в субботу

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве в субботу с 12:00 до 21:00 4 июля ожидаются ливень, гроза, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Жителям столицы рекомендовано быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ливень, гроза, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, с 12.00 и до 21.00 4 июля в столице ожидаются дождь, местами сильный, ливень, в отдельных районах гроза, град. При грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - рассказали в пресс-службе.