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Москвичей предупредили о непогоде в субботу - РИА Новости, 04.07.2026
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11:34 04.07.2026 (обновлено: 12:45 04.07.2026)
Москвичей предупредили о непогоде в субботу

На Московскую область в ближайшее время обрушатся ливень, гроза и град

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в субботу с 12:00 до 21:00 4 июля ожидаются ливень, гроза, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
  • Жителям столицы рекомендовано быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ливень, гроза, град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в субботу, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, с 12.00 и до 21.00 4 июля в столице ожидаются дождь, местами сильный, ливень, в отдельных районах гроза, град. При грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что горожанам необходимо быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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