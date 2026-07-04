Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождя в Москве

Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные

Краткий пересказ от РИА ИИ На выходных в Москве ожидаются температура до плюс 24 градусов, кратковременный дождь и гроза.

В субботу из-за прохождения атмосферных фронтов циклона возможны кратковременный дождь и гроза, ночью и днем ветер может усилиться до 12–15 метров в секунду.

В субботу температурный режим останется выше климатической нормы, а в воскресенье вернется к норме июля, но ненастная погода с кратковременными дождями сохранится.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 24 градусов, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В субботу погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов циклона, поэтому погода ночью - облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, возможна местами гроза. Днем сохранится кратковременный дождь, также местами с грозой, и даже есть вероятность небольшая градовых ячеек", - рассказала Позднякова

Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 13 - плюс 18 градусов, дневная температура воздуха в столице плюс 22 - плюс 24, по области плюс 20 - плюс 25 градусов.

"При грозе и ночью, и днем возможно усиление ветра в порывах до 12-15 метров в секунду", - подчеркнула она.