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Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные - РИА Новости, 04.07.2026
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07:24 04.07.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные

Позднякова: на выходных в Москве ожидается до 24 градусов тепла, дождь и гроза

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выходных в Москве ожидаются температура до плюс 24 градусов, кратковременный дождь и гроза.
  • В субботу из-за прохождения атмосферных фронтов циклона возможны кратковременный дождь и гроза, ночью и днем ветер может усилиться до 12–15 метров в секунду.
  • В субботу температурный режим останется выше климатической нормы, а в воскресенье вернется к норме июля, но ненастная погода с кратковременными дождями сохранится.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 24 градусов, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов циклона, поэтому погода ночью - облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, возможна местами гроза. Днем сохранится кратковременный дождь, также местами с грозой, и даже есть вероятность небольшая градовых ячеек", - рассказала Позднякова.
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Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 13 - плюс 18 градусов, дневная температура воздуха в столице плюс 22 - плюс 24, по области плюс 20 - плюс 25 градусов.
"При грозе и ночью, и днем возможно усиление ветра в порывах до 12-15 метров в секунду", - подчеркнула она.
Позднякова отметила, что в субботу температурный режим останется выше климатической нормы, а в воскресенье он вернется к норме июля, однако ненастная погода с кратковременными дождями различной интенсивности сохранится.
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