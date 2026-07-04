Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву", - написал мэр в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
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