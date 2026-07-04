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Врач рассказала, какое мороженое считается менее вредным - РИА Новости, 04.07.2026
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19:10 04.07.2026 (обновлено: 19:14 04.07.2026)
Врач рассказала, какое мороженое считается менее вредным

Врач Островская назвала простое молочное мороженое самым безобидным

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкМороженое в рожке
Мороженое в рожке - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
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Мороженое в рожке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эндокринолог Островская заявила, что классическое молочное или сливочное мороженое с простым составом считается наиболее безобидным для человека.
  • В основе такого мороженого должны быть молоко или сливки, а не сиропы и заменители молочного жира, советует врач.
  • Эндокринолог предостерегла от мороженого с яркими и кислотными цветами, а также отметила, что людям с некоторыми заболеваниями стоит относиться к этому продукту осторожнее.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Классическое молочное или сливочное мороженое с простым составом считается наиболее безобидным для человека, заявила эндокринолог Елена Островская.
"Основа такого мороженого - молоко или сливки, а значит, белок, кальций и молочные жиры. Кроме того, молочные продукты богаты триптофаном - аминокислотой, которая участвует в синтезе серотонина и мелатонина - веществ, влияющих на настроение и качество сна", - рассказала врач в беседе с "Газетой.Ru".
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Островская посоветовала обращать внимание на состав. В идеале в основе должны быть молоко или сливки, а не сиропы и заменители молочного жира. По словам эндокринолога, если сахар или подсластители стоят в начале списка ингредиентов, значит, их в продукте много.
Врач также предостерегла от мороженого с яркими и кислотными цветами, так как это является признаком большого количества красителей и ароматизаторов.
Островская подчеркнула, что для тех, кто следит за рационом, есть мороженое со сниженным содержанием сахара или с повышенным содержанием белка. Однако, по словам эндокринолога, производители нередко компенсируют вкус и текстуру подсластителями и добавками, поэтому калорийность таких десертов может оказаться высокой.
"Главное - не заменять им полноценный прием пищи, смотреть на состав. Людям с сахарным диабетом, хроническим панкреатитом и некоторыми нарушениями обмена веществ к мороженому стоит относиться осторожнее - и учитывать количество сахара и жирность продукта", - заключила Островская.
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