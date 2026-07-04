Врач рассказала, какое мороженое считается менее вредным

Краткий пересказ от РИА ИИ Эндокринолог Островская заявила, что классическое молочное или сливочное мороженое с простым составом считается наиболее безобидным для человека.

В основе такого мороженого должны быть молоко или сливки, а не сиропы и заменители молочного жира, советует врач.

Эндокринолог предостерегла от мороженого с яркими и кислотными цветами, а также отметила, что людям с некоторыми заболеваниями стоит относиться к этому продукту осторожнее.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Классическое молочное или сливочное мороженое с простым составом считается наиболее безобидным для человека, заявила эндокринолог Елена Островская.

"Основа такого мороженого - молоко или сливки, а значит, белок, кальций и молочные жиры. Кроме того, молочные продукты богаты триптофаном - аминокислотой, которая участвует в синтезе серотонина и мелатонина - веществ, влияющих на настроение и качество сна", - рассказала врач в беседе с " Газетой.Ru ".

Островская посоветовала обращать внимание на состав. В идеале в основе должны быть молоко или сливки, а не сиропы и заменители молочного жира. По словам эндокринолога, если сахар или подсластители стоят в начале списка ингредиентов, значит, их в продукте много.

Врач также предостерегла от мороженого с яркими и кислотными цветами, так как это является признаком большого количества красителей и ароматизаторов.

Островская подчеркнула, что для тех, кто следит за рационом, есть мороженое со сниженным содержанием сахара или с повышенным содержанием белка. Однако, по словам эндокринолога, производители нередко компенсируют вкус и текстуру подсластителями и добавками, поэтому калорийность таких десертов может оказаться высокой.