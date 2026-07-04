Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал взрыв в Монако сигналом Европе - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 04.07.2026 (обновлено: 07:15 04.07.2026)
Мирошник назвал взрыв в Монако сигналом Европе

Мирошник назвал взрыв в Монако сигналом Европе, вырастившей киевский режим

© AP Photo / Philippe MagoniПолицейский рядом с местом взрыва в Монако
Полицейский рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Philippe Magoni
Полицейский рядом с местом взрыва в Монако
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что взрыв в Монако является сигналом Европе о том, с кем ей придется считаться, сохраняя и поддерживая киевский режим.
  • В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали мужчина, женщина и ребенок.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт, при этом газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взрыв в Монако, в результате которого пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, является сигналом Европе, который вырастил киевский режим, и с которым ей придется считаться, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Привычные методы для Украины сейчас распространяются на страны Европы - это непосредственный сигнал европейским странам о том, кого они вырастили и с какими нравами им придется считаться, сохраняя и поддерживая киевский режим", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Подозреваемая в покушении на Ермолаева в Монако взорвала бомбу дистанционно
3 июля, 13:31
 
В миреМонакоЕвропаРоссияВадим ЕрмолаевРодион МирошникСлужба безопасности УкраиныТеракт в Монако
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала