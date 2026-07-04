Надежды не оправдались. Молдавия готовится к смене власти

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Правительство Молдавии уходит в отставку. Премьер Александр Мунтяну покидает пост после безуспешных попыток провести непопулярные реформы и на фоне коррупционного скандала, связанного с родственниками Майи Санду. О последствиях для властей — в материале РИА Новости.

Несоответствие принципам

Мунтяну занимал должность с 31 октября 2025 года, после того как на парламентских выборах большинство получила партия Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS). Ранее выборных должностей он не занимал. Наличие у него гражданства Румынии и США препятствием не стало.

© Sputnik Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну © Sputnik Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну

"Я понял, что больше не могу исполнять мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, и решил уйти", — неожиданно объявил Мунтяну в пятницу.

На прошлой неделе теперь уже бывший премьер заявлял, что не откажется от налоговой реформы и доведет ее до конца. Проект предусматривает отмену льготной ставки на газ, электроэнергию, медикаменты, продовольственные и другие социально значимые товары. НДС на них предполагают увеличить с восьми до 20 процентов. Главная цель — выполнить обязательство перед МВФ, снизив дефицит бюджета по отношению к ВВП с 5,5 до 3,5 процента к 2029-му.

Министр здравоохранения Эмиль Чебан заявил, что меры могут подорвать систему охраны здоровья страны. Оппозиция пригрозила протестами. Недовольные фермеры вывели на улицу сельхозтехнику. Реформа забуксовала.

Как писали молдавские СМИ, Мунтяну поставил Санду условие, что уйдет в отставку, если власти не примут более широкий план реформ. Президент при этом отрицает претензии со стороны бывшего премьера. Якобы было лишь возражение, касающееся его конфликта только с одним членом кабмина — министром образования Даном Перчуном.

© Sputnik / Родион Прока Перейти в медиабанк Протестная акция фермеров на одной из улиц в Кишиневе © Sputnik / Родион Прока Перейти в медиабанк Протестная акция фермеров на одной из улиц в Кишиневе

Вслед за премьером автоматически уходит все руководство исполнительной власти. Отставные министры продолжат временно исполнять обязанности до принесения присяги новым правительством, но полноценного политического мандата у них не будет. Таким образом, Молдавия, будучи парламентской республикой, де-факто остается без руководства.

Санду на следующей неделе проведет консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре нового премьера. Поскольку парламент контролирует PAS, новое правительство могут сформировать без поддержки оппозиции.

В то же время вице-спикер молдавского парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча заявил, что стране необходимы досрочные выборы и "полная перезагрузка" власти.

© Sputnik / Mihai Caraus Глава фракции БКС Влад Батрынча © Sputnik / Mihai Caraus Глава фракции БКС Влад Батрынча

Дела семейные

Незадолго до отставки правительство Молдавии столкнулось с коррупционным скандалом, связанным с родственниками Санду. Это тоже могло стать одной из главных причин ухода Мунтяну.

"Разговоры о том, что он хотел бороться с коррупцией, но не мог, — это спекуляции. Премьер-министр мог управлять правительством так, как считал верным, но предпочел уйти", — заявила, в свою очередь, Санду.

Накануне молдавская оппозиция призывала вынести кабинету министров вотум недоверия и назначить досрочные парламентские выборы. С инициативами выступили Партия социалистов и Наша партия. Поводом послужили журналистские расследования о государственном предприятии по использованию воздушного пространства и обслуживанию воздушного движения MoldATSA.

© Sputnik / Дмитрий Осматеско Перейти в медиабанк Президент Молдавии Майя Санду и депутаты на первом заседании парламента в Кишиневе © Sputnik / Дмитрий Осматеско Перейти в медиабанк Президент Молдавии Майя Санду и депутаты на первом заседании парламента в Кишиневе

Директор компании Думитру Вангели указал недостоверные данные об образовании и при этом получал 6200 долларов в месяц, не считая премий. Вдобавок выяснилось, что в MoldATSA целый год работала двоюродная сестра Санду Анастасия Табурчану, которая, не появляясь на рабочем месте, зарабатывала еще больше — 6800 долларов.

На фоне скандала 25 июня в отставку подала другая кузина президента — Татьяна Батин, возглавлявшая кабинет спикера парламента Игоря Гросу. Молдавские СМИ в этот же день опубликовали расследование о сделке ее мужа Игоря Батина с латвийским бизнесменом Марксом Блатсом, находящимся под санкциями США. Сделка состоялась всего за несколько недель до назначения Батина руководителем свободной экономической зоны Expo-Business-Chișinău.

Санду отрицает личное участие в назначении родственников и подчеркивает, что виновные должны понести наказание "независимо от партийной принадлежности, родства или иных связей". Мунтяну призывал руководство госпредприятий добровольно уйти в отставку, если они "не могут оправдать свою деятельность и полученную зарплату". Депутаты от PAS предложили создать комиссию для расследования. Однако оппозиция сочла заявления властей недостаточными.

© Sputnik / Rodion Proca Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу © Sputnik / Rodion Proca Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу

"Я наблюдаю за всей этой фальшивой искренностью представителей PAS, которые делают вид, что ничего не знали, и якобы каются перед людьми, чтобы продолжать их обманывать. Один за другим они выходят с абсолютно растерянными лицами и без стеснения лгут гражданам. Если бы подобное произошло в Германии или во Франции, все руководство страны ушло бы в отставку", — заявил мэр Кишинева и лидер партии "Движение национальной альтернативы" (MAN) Ион Чебан.

Это было сказано за сутки до увольнения Мунтяну.

Маски сброшены

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен: развал правительства Молдавии свидетельствует о том, что власти не справляются с обязанностями, но это вряд ли приведет к серьезным последствиям для правящего режима.

"Молдавия только называется демократической республикой, а на самом деле Санду — обычный восточноевропейский диктатор, который погряз в коррупции и беззастенчиво фальсифицирует выборы. Для таких лидеров не принципиально, что происходит в правительстве, лишь бы оппозиция не отобрала власть. Что касается Евросоюза, то из-за этой истории его отношение к Кишиневу не ухудшится, но лишь по той причине, что там и раньше не было иллюзий. Молдавия — беднейшая страна Европы, и никакие европейские реформы там не проводятся. Соответственно, и в ЕС их никто принимать не планирует", — объясняет Жарихин.

© AP Photo / Vadim Ghirda Флаги Молдавии и ЕС на правительственном здании в Кишиневе © AP Photo / Vadim Ghirda Флаги Молдавии и ЕС на правительственном здании в Кишиневе

Политический аналитик Дмитрий Кисеев считает, что Мунтяну ушел в отставку, так как не захотел быть крайним.

"Премьер-министр Молдавии несет ответственность за экономическую и политическую ситуацию в стране. Но Мунтяну не был ставленником правящей партии. Его сделали премьером по протекции французских дипломатов. Они хотели, чтобы он следил, как Кишинев проводит проевропейские реформы, как расходует выделенные ЕС деньги и тому подобное. Команда Санду согласилась, но поставила Мунтяну в такие условия, что он фактически не мог работать. Министры ему не подчинялись, реформы тоже не давали проводить. На все его возмущения объясняли, что Молдавия — парламентская республика, поэтому пусть он высказывает недовольство депутатам. Санду надеялась, что до поры до времени глава правительства будет впитывать в себя общественный негатив, который нарастает из-за методов его управления страной, а затем она обвинит его в провале реформ и найдет нового премьера. Но Мунтяну оказался для этого слишком умен, поэтому смог самостоятельно решить, когда ему нужно уходить", — рассказал Кисеев.