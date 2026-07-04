В крупных израильских городах проходят антиправительственные митинги

Краткий пересказ от РИА ИИ Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в крупных городах страны, главная демонстрация проходит в центре Тель-Авива.

Митингующие требуют от правительства принятия закона о призыве в армию ультраортодоксов наравне со светскими израильтянами, а также выступают против политики строительства еврейских поселений на палестинских территориях.

Одним из ключевых требований митингующих является создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли в субботу вечером на антиправительственные митинги в крупных городах страны, главная демонстрация проходит в центре Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.

Митинг в Тель-Авиве проходит на театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Биньямина Нетаньяху

Перед митингом на театральной площади сотни активистов прошли маршем по центральным улицам города с призывами к досрочным выборам. Митинг также приурочен к "круглой дате" - с атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года прошло 1000 дней.

Митингующие среди прочего требуют от правительства принятия закона, который бы обеспечил призыв в армию ультраортодоксов наравне со светскими израильтянами.

Активисты держат в руках плакаты с призывами к защите демократических ценностей и лозунгами, которые иллюстрируют неудачи нынешнего правительства. Эта часть израильского общества выступает также против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.

Одним из ключевых требований израильской либеральной общественности левого толка является и создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Они отмечают, что этот провал вверг Израиль в непрерывные военные конфликты в регионе, которые продолжаются уже более 2,5 лет.

На месте проведения акции дежурит полиция, которая не вмешивается в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.