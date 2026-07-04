В Курской области шесть человек пострадали при подрыве мины

Краткий пересказ от РИА ИИ В Рыльске Курской области 3 июля произошел подрыв мины, в результате которого шесть человек получили ранения.

Четверо пострадавших, включая главу района и директора УХО, находятся в областной больнице, еще двоих будут наблюдать амбулаторно.

В Рыльске и близлежащих населенных пунктах повреждены несколько домов, магазин, автомобили и газовоз, а также произошли обрывы проводов.

КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Шесть человек получили ранения в результате подрыва мины ВСУ около администрации в Рыльске Курской области 3 июля, четверо находятся в областной больнице, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

« "В результате подрыва мины возле администрации Рыльского района ранены шесть человек. Четверо из них: глава района, директор УХО, два сотрудника находятся в областной больнице. Еще двоих - 55-летнего и 63-летнего мужчин - врачи будут наблюдать амбулаторно", - проинформировал Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что также в результате атак в Рыльске повреждены четыре дома, остекление магазина и два автомобиля.