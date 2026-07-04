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В Курской области шесть человек пострадали при подрыве мины - РИА Новости, 04.07.2026
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09:35 04.07.2026
В Курской области шесть человек пострадали при подрыве мины

В курском Рыльске шесть человек пострадали при подрыве мины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рыльске Курской области 3 июля произошел подрыв мины, в результате которого шесть человек получили ранения.
  • Четверо пострадавших, включая главу района и директора УХО, находятся в областной больнице, еще двоих будут наблюдать амбулаторно.
  • В Рыльске и близлежащих населенных пунктах повреждены несколько домов, магазин, автомобили и газовоз, а также произошли обрывы проводов.
КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Шесть человек получили ранения в результате подрыва мины ВСУ около администрации в Рыльске Курской области 3 июля, четверо находятся в областной больнице, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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"В результате подрыва мины возле администрации Рыльского района ранены шесть человек. Четверо из них: глава района, директор УХО, два сотрудника находятся в областной больнице. Еще двоих - 55-летнего и 63-летнего мужчин - врачи будут наблюдать амбулаторно", - проинформировал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что также в результате атак в Рыльске повреждены четыре дома, остекление магазина и два автомобиля.
"В селах Макеево и Дурово Рыльского района повреждены два дома, на хуторе Александровка сгорел дом и поврежден автомобиль. В Льгове повреждена газовая бочка, остекление и фасад, газовоз на газовой АЗС. В поселке Усланка Обоянского района произошел обрыв проводов, электроснабжение восстановлено", - добавил глава региона.
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