Краткий пересказ от РИА ИИ Никита Михалков заявил, что праздники, которые пытаются помочь забыть о том, что страна воюет, — "неправильные", они разъединяют народ.

Он принял участие в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи" в Ярославле.

Режиссер подчеркнул, что в тяжелые времена нужны осознанные праздники, которые помогают преодолеть трудности и объединяют людей.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Праздники, которые пытаются помочь забыть о том, что Россия ведет СВО, неправильные, они разъединяют народ, заявил режиссер Никита Михалков.

Михалков принял участие в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи". Фестиваль открылся в субботу в концертно-зрелищном центре "Миллениум" в Ярославле , он продлится до 7 июля.

« "Праздники, которые пытаются помочь забыть, что страна воюет, это неправильные праздники. Это праздники, разъединяющие людей, разъединяющие народ", - подчеркнул режиссер в своей речи на церемонии.

В то же время он отметил, что "в тяжелые времена людям нужно иметь праздник" и напомнил, как в 1942 году в Москву шел эшелон с мрамором для строительства метро.

"То есть эта внутренняя уверенность в победе и в будущем давала возможность и необходимость строить метро, оформлять его мрамором, и именно в это время. Бригады концертные приезжали на фронт и так далее, и так далее. Но это делали люди, которые понимали проблему и горе в стране", - подчеркнул режиссер.

По его словам, люди, которые устраивали праздник, "точно так же понимали - это горе, как те, кто это горе, как те, кто это горе переживал на передовой, на фронте, в тылу".

« "И эти праздники, такие праздники, осознанные праздники, которые устраивают люди, понимающие, что кто-то воюет, кто-то проливает кровь, и они устраивают этот праздник, и этим людям, кто там, и тем, кто здесь, осознавая, почему они устраивают этот праздник. Для того, чтобы помочь преодолеть это время. Это настоящий праздник, это нужный праздник", - заявил Михалков.