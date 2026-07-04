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Михалков назвал праздники, помогающие забыть об СВО, неправильными - РИА Новости, 04.07.2026
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Михалков назвал праздники, помогающие забыть об СВО, неправильными

Михалков назвал праздники, которые помогают забыть об СВО, разъединяющими народ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков
Народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Никита Михалков заявил, что праздники, которые пытаются помочь забыть о том, что страна воюет, — "неправильные", они разъединяют народ.
  • Он принял участие в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи" в Ярославле.
  • Режиссер подчеркнул, что в тяжелые времена нужны осознанные праздники, которые помогают преодолеть трудности и объединяют людей.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Праздники, которые пытаются помочь забыть о том, что Россия ведет СВО, неправильные, они разъединяют народ, заявил режиссер Никита Михалков.
Михалков принял участие в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи". Фестиваль открылся в субботу в концертно-зрелищном центре "Миллениум" в Ярославле, он продлится до 7 июля.
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"Праздники, которые пытаются помочь забыть, что страна воюет, это неправильные праздники. Это праздники, разъединяющие людей, разъединяющие народ", - подчеркнул режиссер в своей речи на церемонии.
В то же время он отметил, что "в тяжелые времена людям нужно иметь праздник" и напомнил, как в 1942 году в Москву шел эшелон с мрамором для строительства метро.
"То есть эта внутренняя уверенность в победе и в будущем давала возможность и необходимость строить метро, оформлять его мрамором, и именно в это время. Бригады концертные приезжали на фронт и так далее, и так далее. Но это делали люди, которые понимали проблему и горе в стране", - подчеркнул режиссер.
По его словам, люди, которые устраивали праздник, "точно так же понимали - это горе, как те, кто это горе, как те, кто это горе переживал на передовой, на фронте, в тылу".
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"И эти праздники, такие праздники, осознанные праздники, которые устраивают люди, понимающие, что кто-то воюет, кто-то проливает кровь, и они устраивают этот праздник, и этим людям, кто там, и тем, кто здесь, осознавая, почему они устраивают этот праздник. Для того, чтобы помочь преодолеть это время. Это настоящий праздник, это нужный праздник", - заявил Михалков.
В завершении он пожелал участникам фестиваля, чтобы их праздник "был осознанным праздником тех, кто понимает, что страна защищает свое будущее".
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