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Михалков назвал вычеркивание из фильмов сцен с наркотиками глупостью - РИА Новости, 04.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:27 04.07.2026
Михалков назвал вычеркивание из фильмов сцен с наркотиками глупостью

Михалков заявил, что вычеркивать из фильмов наркотики и алкоголь — это глупость

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНародный артист России кинорежиссер Никита Михалков
Народный артист России кинорежиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Народный артист России кинорежиссер Никита Михалков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Режиссер Никита Михалков назвал глупостью вычеркивание из фильмов сцен, связанных с наркотиками или алкоголем.
  • Михалков принял участие в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал глупостью вычеркивание из фильмов сцены, связанные с наркотиками или алкоголем.
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"Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь - это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат", - заявил Михалков журналистам.
Михалков принял участие в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи". Фестиваль открылся в субботу в концертно-зрелищном центре "Миллениум" в Ярославле, он продлится до 7 июля.
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КультураЯрославльНикита МихалковРоссияКино
 
 
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