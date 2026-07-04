Михалков назвал вычеркивание из фильмов сцен с наркотиками глупостью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Режиссер Никита Михалков назвал глупостью вычеркивание из фильмов сцен, связанных с наркотиками или алкоголем.
- Михалков принял участие в открытии XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал глупостью вычеркивание из фильмов сцены, связанные с наркотиками или алкоголем.
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"Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь - это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат", - заявил Михалков журналистам.
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19 октября 2025, 14:19