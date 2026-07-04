В МИД рассказали, как туристам избежать проблем с законом за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что российским туристам следует соблюдать национальное законодательство страны назначения.
- Лукьянцев подчеркнул, что в разных государствах могут быть свои особенности законодательства, и призвал уважительно относиться к законам страны, которую туристы собираются посетить.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Для избежания проблем с правоохранительными органами российским туристам следует в первую очередь соблюдать национальное законодательство той страны, куда они собираются ехать, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
"Рекомендация самая главная - соблюдать национальное законодательство, знать, в чем могут состоять те или иные правонарушения по законодательству того государства, куда вы едете. Потому что в каждом государстве есть свои какие-то особенности", - сказал он в беседе с агентством.
Например, вещи, разрешенные в одной стране, могут быть запрещены в другой, отметил Лукьянцев.
"Надо уважительно относиться к законодательству того государства, куда вы собираетесь", - добавил дипломат.