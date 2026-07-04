В МИД рассказали, как туристам избежать проблем с законом за рубежом

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Для избежания проблем с правоохранительными органами российским туристам следует в первую очередь соблюдать национальное законодательство той страны, куда они собираются ехать, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

"Рекомендация самая главная - соблюдать национальное законодательство, знать, в чем могут состоять те или иные правонарушения по законодательству того государства, куда вы едете. Потому что в каждом государстве есть свои какие-то особенности", - сказал он в беседе с агентством.