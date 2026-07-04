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В МИД рассказали, как туристам избежать проблем с законом за рубежом - РИА Новости, 04.07.2026
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Туризм
 
04:36 04.07.2026
В МИД рассказали, как туристам избежать проблем с законом за рубежом

МИД призвал туристов соблюдать законодательство той страны, куда они едут

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что российским туристам следует соблюдать национальное законодательство страны назначения.
  • Лукьянцев подчеркнул, что в разных государствах могут быть свои особенности законодательства, и призвал уважительно относиться к законам страны, которую туристы собираются посетить.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Для избежания проблем с правоохранительными органами российским туристам следует в первую очередь соблюдать национальное законодательство той страны, куда они собираются ехать, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
"Рекомендация самая главная - соблюдать национальное законодательство, знать, в чем могут состоять те или иные правонарушения по законодательству того государства, куда вы едете. Потому что в каждом государстве есть свои какие-то особенности", - сказал он в беседе с агентством.
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Например, вещи, разрешенные в одной стране, могут быть запрещены в другой, отметил Лукьянцев.
"Надо уважительно относиться к законодательству того государства, куда вы собираетесь", - добавил дипломат.
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