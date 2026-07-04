К тушению пожара на складе в Ставрополе привлекли вертолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ставрополе произошло возгорание склада лакокрасочных материалов, предположительная причина — разгерметизация газового баллона.
- К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, а также приведена в готовность аэромобильная группировка.
ПЯТИГОРСК, 4 июл – РИА Новости. Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на складе в Ставрополе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставрополью.
В субботу глава Ставрополья Иван Ульянченко сообщил, что возгорание склада лакокрасочных материалов произошло в Ставрополе, предположительно, пострадал один человек. Причиной пожара на складе в Ставрополе, предварительно, стала разгерметизация газового баллона. Под данным МЧС, площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.
"К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, а также приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система чрезвычайного ведомства", – говорится в сообщении.