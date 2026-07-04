К тушению пожара на складе в Ставрополе привлекли вертолет

ПЯТИГОРСК, 4 июл – РИА Новости. Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на складе в Ставрополе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставрополью.

"К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, а также приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система чрезвычайного ведомства", – говорится в сообщении.