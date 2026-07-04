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К тушению пожара на складе в Ставрополе привлекли вертолет - РИА Новости, 04.07.2026
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15:40 04.07.2026 (обновлено: 15:41 04.07.2026)
К тушению пожара на складе в Ставрополе привлекли вертолет

К тушению пожара на складе в Ставрополе привлекли вертолет Ми-8

CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ставрополе произошло возгорание склада лакокрасочных материалов, предположительная причина — разгерметизация газового баллона.
  • К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, а также приведена в готовность аэромобильная группировка.
ПЯТИГОРСК, 4 июл – РИА Новости. Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на складе в Ставрополе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставрополью.
В субботу глава Ставрополья Иван Ульянченко сообщил, что возгорание склада лакокрасочных материалов произошло в Ставрополе, предположительно, пострадал один человек. Причиной пожара на складе в Ставрополе, предварительно, стала разгерметизация газового баллона. Под данным МЧС, площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.
"К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, а также приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система чрезвычайного ведомства", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияСтавропольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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