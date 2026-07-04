"Хоббит, побежал!": Дзюба рассказал, как бы к Месси относились в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артем Дзюба заявил, что в России игрока уровня Лионеля Месси забраковали бы из-за малого роста.
- Дзюба считает, что в российском футболе нужно отменить результаты до 15–16 лет, чтобы игроки могли совершенствоваться и не отсеивались в раннем возрасте.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба заявил, что в России такого игрока, как Лионель Месси, забраковали бы из-за малого роста.
Выступая в рамках Ночи Московского спорта, Дзюба заявил, что в российском футболе нужно многое поменять.
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"Если бы мне дали власть, я бы многое поменял в нашем футболе. Чтобы уровень вырос, нужно мальчиков не отпускать. Я бы создавал "Спартак-2" и "Спартак-3", а то мы в 10 лет многих отсеиваем. Таким, как Месси, у нас сказали бы: "Спасибо, хоббит, побежал!" А они могут возмужать. Поэтому до 15-16 лет отменил бы все результаты. Чтобы ребята просто играли, совершенствовались", - сказал Дзюба.
Рост Месси составляет 170 см. 39-летний аргентинец является лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира, чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира 2022 года. Также Месси является единственным в истории восьмикратным обладателем награды "Золотой мяч".