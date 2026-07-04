"Хоббит, побежал!": Дзюба рассказал, как бы к Месси относились в России

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"Если бы мне дали власть, я бы многое поменял в нашем футболе. Чтобы уровень вырос, нужно мальчиков не отпускать. Я бы создавал "Спартак-2" и "Спартак-3", а то мы в 10 лет многих отсеиваем. Таким, как Месси, у нас сказали бы: "Спасибо, хоббит, побежал!" А они могут возмужать. Поэтому до 15-16 лет отменил бы все результаты. Чтобы ребята просто играли, совершенствовались", - сказал Дзюба.