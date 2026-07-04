Мерц назвал критиков его курса нытиками и придирами

"Культурные пессимисты, предвестники краха, нытики, придиры, возмущающиеся и профессиональные критиканы - в сторону!" - сказал канцлер в заключение речи о подготовленных его правительством реформах, выступая в субботу на партийном съезде Христианско-демократического союза в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Трансляцию съезда вел YouTube-канал регионального отделения партии.

В четверг Мерц, министр финансов Ларс Клингбайль, министр труда Бербель Бас и премьер-министр Баварии Маркус Зедер представили пакет реформ, подготовленный правящей коалицией Германии. Часть этих реформ вызвали недовольство общественности. Критике подверглись, к примеру, планы немецких властей отменить оформление больничных по телефону и обязать работающих немцев предоставлять справку о временной нетрудоспособности в первый день болезни. Газета Bild также сообщила, что предложенные правительством налоговые реформы приведут к чистому финансовому убытку для немцев из-за роста социальных взносов, которые нивелируют обещанные послабления.