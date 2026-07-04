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Мерц назвал критиков его курса нытиками и придирами - РИА Новости, 04.07.2026
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19:27 04.07.2026 (обновлено: 19:39 04.07.2026)
Мерц назвал критиков его курса нытиками и придирами

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что его реформаторский курс критикуют нытики и придиры

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что его реформаторский курс критикуют "нытики" и "придиры".
  • Он назвал правящую коалицию ФРГ "настоящей коалицией реформ".
  • Канцлер процитировал Джорджа Бернарда Шоу, заявив, что те, кто говорит, что это невозможно, не должны мешать тем, кто это делает.
БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что его реформаторский курс критикуют "нытики" и "придиры".
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"Культурные пессимисты, предвестники краха, нытики, придиры, возмущающиеся и профессиональные критиканы - в сторону!" - сказал канцлер в заключение речи о подготовленных его правительством реформах, выступая в субботу на партийном съезде Христианско-демократического союза в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Трансляцию съезда вел YouTube-канал регионального отделения партии.
Перед этим Мерц также процитировал ирландского драматурга и писателя Джорджа Бернарда Шоу, заявив, что "те, кто говорит, что это невозможно, не должны мешать тем, кто это делает".
Канцлер при этом назвал правящую коалицию ФРГ, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), "настоящей коалицией реформ".
В четверг Мерц, министр финансов Ларс Клингбайль, министр труда Бербель Бас и премьер-министр Баварии Маркус Зедер представили пакет реформ, подготовленный правящей коалицией Германии. Часть этих реформ вызвали недовольство общественности. Критике подверглись, к примеру, планы немецких властей отменить оформление больничных по телефону и обязать работающих немцев предоставлять справку о временной нетрудоспособности в первый день болезни. Газета Bild также сообщила, что предложенные правительством налоговые реформы приведут к чистому финансовому убытку для немцев из-за роста социальных взносов, которые нивелируют обещанные послабления.
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В миреГерманияСеверный Рейн-ВестфалияБаварияФридрих МерцМаркус ЗедерХДС/ХССBild
 
 
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