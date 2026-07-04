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Константин Меладзе планирует начать продюсирование новой группы - РИА Новости, 04.07.2026
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Шоубиз
 
04:30 04.07.2026
Константин Меладзе планирует начать продюсирование новой группы

Продюсер Константин Меладзе планирует запустить новую музыкальную группу

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПродюсер Константин Меладзе
Продюсер Константин Меладзе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Продюсер Константин Меладзе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе планирует начать продюсирование новой музыкальной группы.
  • После начала специальной военной операции Константин Меладзе покинул Россию и, по данным СМИ, проживает в Италии.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе планирует начать продюсирование новой музыкальной группы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, не уточнив в какой стране будет запущен проект.
После начала специальной военной операции Константин Меладзе покинул Россию и стал редко появляться в публичном пространстве. По данным СМИ, он проживает в Италии.
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"Сейчас он как продюсер планирует взять под свое крыло новую группу. Сейчас она формируется именно как проект", - сказал собеседник агентства.
В прошлом году Меладзе сообщил, что закрывает свой главный проект "ВИА Гра", который был основан в 2000 году и просуществовал 25 лет. Последней песней группы стала композиция Galileo.
В апреле, изучив местные кадастровые документы, РИА Новости выяснило, что Меладзе продал виллу на озере Гарда на севере Италии бразильским миллионерам.
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