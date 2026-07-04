Константин Меладзе планирует начать продюсирование новой группы

Краткий пересказ от РИА ИИ Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе планирует начать продюсирование новой музыкальной группы.

После начала специальной военной операции Константин Меладзе покинул Россию и, по данным СМИ, проживает в Италии.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе планирует начать продюсирование новой музыкальной группы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, не уточнив в какой стране будет запущен проект.

После начала специальной военной операции Константин Меладзе покинул Россию и стал редко появляться в публичном пространстве. По данным СМИ, он проживает в Италии.

"Сейчас он как продюсер планирует взять под свое крыло новую группу. Сейчас она формируется именно как проект", - сказал собеседник агентства.

В прошлом году Меладзе сообщил, что закрывает свой главный проект "ВИА Гра", который был основан в 2000 году и просуществовал 25 лет. Последней песней группы стала композиция Galileo.