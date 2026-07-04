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Медведев назвал цель фальшивой риторики Киева и его спонсоров - РИА Новости, 04.07.2026
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17:32 04.07.2026 (обновлено: 17:44 04.07.2026)
Медведев назвал цель фальшивой риторики Киева и его спонсоров

Медведев: фальшивая риторика Киева и спонсоров нужна для выдачи денег на войну

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что риторика Киева и его спонсоров о "переходе инициативы" нужна для самосохранения и получения финансирования на войну.
  • Медведев прокомментировал освобождение Константиновки в ДНР российскими бойцами.
  • По мнению Медведева, реакция Киева и Брюсселя на события в Константиновке будет противоречивой и нацелена на оправдание продолжения финансирования войны.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Фальшивая риторика Киева и его спонсоров, разгоняющих чушь о "переходе инициативы", нужна лишь для их самосохранения и выдачи денег на войну, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в субботу прокомментировал освобождение Константиновки в ДНР российскими бойцами.
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"Любопытно, какова будет реакция разных брехливых уродцев, разгоняющих чушь про "переход инициативы к Украине"?" - написал Медведев в "Макс".

Он предположил, что Владимир Зеленский может сказать, что "сдача Константиновки - крупная победа ВСУ", а Брюссель должен заявить, что переход Константиновки под контроль России "свидетельствует о провале замыслов российских войск".
"Фальшивая риторика бандеровского Киева и его оголтелых спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на войну. Иначе как объяснить своим народам утрату 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?" - добавил зампред Совбеза РФ.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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Вчера, 17:29
 
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