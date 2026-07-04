Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев заявил, что риторика Киева и его спонсоров о "переходе инициативы" нужна для самосохранения и получения финансирования на войну.

Медведев прокомментировал освобождение Константиновки в ДНР российскими бойцами.

По мнению Медведева, реакция Киева и Брюсселя на события в Константиновке будет противоречивой и нацелена на оправдание продолжения финансирования войны.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Фальшивая риторика Киева и его спонсоров, разгоняющих чушь о "переходе инициативы", нужна лишь для их самосохранения и выдачи денег на войну, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в субботу прокомментировал освобождение Константиновки в ДНР российскими бойцами.

« "Любопытно, какова будет реакция разных брехливых уродцев, разгоняющих чушь про "переход инициативы к Украине"?" - написал Медведев в "Макс".

Он предположил, что Владимир Зеленский может сказать, что "сдача Константиновки - крупная победа ВСУ", а Брюссель должен заявить, что переход Константиновки под контроль России "свидетельствует о провале замыслов российских войск".

"Фальшивая риторика бандеровского Киева и его оголтелых спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на войну. Иначе как объяснить своим народам утрату 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?" - добавил зампред Совбеза РФ.