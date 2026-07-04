Медведев посоветовал Украине не обольщаться в пропагандистской риторике

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев посоветовал киевскому режиму и его спонсорам не обольщаться в их пропагандистской риторике.

По мнению Зампреда Совбеза, правда все равно пробьет себе дорогу, а пропагандистские методы киевского режима основаны на классических оруэлловских лекалах.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев посоветовал киевскому режиму и его спонсорам не обольщаться в их пропагандистской риторике, заявив, что правда все равно пробьет себе дорогу.

Он отметил, что компания киевского режима и его "оголтелых спонсоров" вспоминает предшественников, поднаторевших в создании пропаганды.

« "Лживые ублюдки, утонувшие в блевотине собственного лицемерия, не обольщайтесь! Правда все равно пробьет себе дорогу", - написал Медведев в канале на платформе "Макс".