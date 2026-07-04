Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев посоветовал киевскому режиму и его спонсорам не обольщаться в их пропагандистской риторике.
- По мнению Зампреда Совбеза, правда все равно пробьет себе дорогу, а пропагандистские методы киевского режима основаны на классических оруэлловских лекалах.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев посоветовал киевскому режиму и его спонсорам не обольщаться в их пропагандистской риторике, заявив, что правда все равно пробьет себе дорогу.
Он отметил, что компания киевского режима и его "оголтелых спонсоров" вспоминает предшественников, поднаторевших в создании пропаганды.
"Их информационное фуфло создается по классическим оруэлловским лекалам: - утрата – это приобретение; – уменьшение – это прирост; – разгром – это победа", - добавил Медведев, описывая пропагандистские методы киевского режима.
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