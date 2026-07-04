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Медведев посоветовал Украине не обольщаться в пропагандистской риторике - РИА Новости, 04.07.2026
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17:29 04.07.2026 (обновлено: 17:38 04.07.2026)
Медведев посоветовал Украине не обольщаться в пропагандистской риторике

Медведев посоветовал спонсорам Киева не обольщаться в пропагандистской риторике

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев посоветовал киевскому режиму и его спонсорам не обольщаться в их пропагандистской риторике.
  • По мнению Зампреда Совбеза, правда все равно пробьет себе дорогу, а пропагандистские методы киевского режима основаны на классических оруэлловских лекалах.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев посоветовал киевскому режиму и его спонсорам не обольщаться в их пропагандистской риторике, заявив, что правда все равно пробьет себе дорогу.
Он отметил, что компания киевского режима и его "оголтелых спонсоров" вспоминает предшественников, поднаторевших в создании пропаганды.
«

"Лживые ублюдки, утонувшие в блевотине собственного лицемерия, не обольщайтесь! Правда все равно пробьет себе дорогу", - написал Медведев в канале на платформе "Макс".

"Их информационное фуфло создается по классическим оруэлловским лекалам: - утрата – это приобретение; – уменьшение – это прирост; – разгром – это победа", - добавил Медведев, описывая пропагандистские методы киевского режима.
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