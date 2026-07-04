Медведев рассказал, где пройдет новая полоса безопасности на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев сообщил, что новая полоса безопасности на Украине пройдет по территориям Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.
- Ранее Владимир Путин заявил о значительном расширении полосы безопасности ВС России.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Новая полоса безопасности на Украине пройдет по территориям Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ значительно расширили полосу безопасности.
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"Новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей", — написал Медведев в "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18