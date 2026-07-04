Медведев рассказал о развитии сотрудничества России и Ирана

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Ирана развивается по самым разным направлениям, в том числе в сфере безопасности и военно-техническом плане, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он также указал на активную консолидацию и сотрудничество двух стран по международной тематике в рамках договора, включая консультации и выработку позиций при голосовании в ООН и на других крупных площадках.