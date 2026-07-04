Медведев рассказал о развитии сотрудничества России и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Иран развивают сотрудничество в различных направлениях, включая сферу безопасности и военно-техническое сотрудничество.
- Взаимодействие стран охватывает также экономику, социальную сферу и транспорт в рамках договора о стратегическом партнерстве.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Ирана развивается по самым разным направлениям, в том числе в сфере безопасности и военно-техническом плане, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы с Ираном связаны специальным особым договором, договором о стратегическом партнерстве. В рамках этих договоренностей развиваются наши отношения. Это касается и экономики, и социальной сферы, и сотрудничества в области транспорта, сотрудничества в области безопасности, военно-технического сотрудничества и массы других факторов", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам своего визита в Иран.
Он также указал на активную консолидацию и сотрудничество двух стран по международной тематике в рамках договора, включая консультации и выработку позиций при голосовании в ООН и на других крупных площадках.