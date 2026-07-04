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Медведев рассказал о развитии сотрудничества России и Ирана - РИА Новости, 04.07.2026
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11:53 04.07.2026
Медведев рассказал о развитии сотрудничества России и Ирана

Медведев: Россия и Иран развивают сотрудничество по самым разным направлениям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Иран развивают сотрудничество в различных направлениях, включая сферу безопасности и военно-техническое сотрудничество.
  • Взаимодействие стран охватывает также экономику, социальную сферу и транспорт в рамках договора о стратегическом партнерстве.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Ирана развивается по самым разным направлениям, в том числе в сфере безопасности и военно-техническом плане, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы с Ираном связаны специальным особым договором, договором о стратегическом партнерстве. В рамках этих договоренностей развиваются наши отношения. Это касается и экономики, и социальной сферы, и сотрудничества в области транспорта, сотрудничества в области безопасности, военно-технического сотрудничества и массы других факторов", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам своего визита в Иран.
Он также указал на активную консолидацию и сотрудничество двух стран по международной тематике в рамках договора, включая консультации и выработку позиций при голосовании в ООН и на других крупных площадках.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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