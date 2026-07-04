Российская делегация посетила Иран по поручению Путина, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская делегация посетила Иран для прощания с бывшим верховным лидером Али Хаменеи по прямому поручению президента России Владимира Путина.
- Церемонию прощания с Хаменеи несколько раз откладывали из-за продолжавшихся ударов по Тегерану.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российская делегация посетила Иран для прощания с бывшим верховным лидером Али Хаменеи по прямому поручению президента России Владимира Путина, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев Медведев.
"Визит нашей российской делегации в Тегеран по прямому поручению главы государства был посвящен прощанию с мученически погибшим в результате американских атак верховным руководителем Ирана Великим аятоллой Сайедом Али Хаменеи", - сказал Медведев.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.