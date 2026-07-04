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Российская делегация посетила Иран по поручению Путина, заявил Медведев - РИА Новости, 04.07.2026
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11:15 04.07.2026 (обновлено: 11:47 04.07.2026)
Российская делегация посетила Иран по поручению Путина, заявил Медведев

Медведев: российская делегация посетила Иран по прямому поручению Путина

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская делегация посетила Иран для прощания с бывшим верховным лидером Али Хаменеи по прямому поручению президента России Владимира Путина.
  • Церемонию прощания с Хаменеи несколько раз откладывали из-за продолжавшихся ударов по Тегерану.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российская делегация посетила Иран для прощания с бывшим верховным лидером Али Хаменеи по прямому поручению президента России Владимира Путина, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев Медведев.
В пятницу Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с Хаменеи.
"Визит нашей российской делегации в Тегеран по прямому поручению главы государства был посвящен прощанию с мученически погибшим в результате американских атак верховным руководителем Ирана Великим аятоллой Сайедом Али Хаменеи", - сказал Медведев.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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