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Медведев: атака США на Иран не делает чести тем, кто принимал решения - РИА Новости, 04.07.2026
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10:22 04.07.2026
Медведев: атака США на Иран не делает чести тем, кто принимал решения

Медведев: никакого серьезного повода для атаки США на Иран не было

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что американская атака на Иран не имела серьезного повода и не делает чести тем, кто принимал решение об ударе.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Атака США на Иран, в результате которой погибло руководство страны и гражданские лица, не делает чести тем, кто такие решения принимал, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу посетил Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером республики Али Хаменеи.
"Никакого серьезного повода для американской атаки не было. Иными словами, такого рода агрессивные действия Соединенных Штатов Америки были абсолютно не спровоцированными… Погибло все руководство Ирана, включая верховного лидера. Погибло большое количество гражданских лиц, школьников. Это все, конечно, не делает чести тем, кто такие решения принимал", - сказал Медведев журналистам.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
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