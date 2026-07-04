Медведев обсудил с Пезешкианом идею площадки подсанкционных стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза Дмитрий Медведев обсуждал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом идею создания "площадки подсанкционных стран".
- По мнению Медведева, Россия, Иран, Китай и ряд других стран могут продолжить работу над идеей создания площадки для противодействия незаконным ограничениям.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что обсуждал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в ходе поездки в Тегеран идею "площадки подсанкционных стран" по противодействию незаконным ограничениям.
"Я думаю, что работу на этом направлении можно продолжить. Это, кстати, было одной из тем, которую мы обсуждали с президентом Пезешкианом во время моей беседы с ним", - сказал он.
Медведев накануне принял участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
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