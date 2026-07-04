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Медведев обсудил с Пезешкианом идею площадки подсанкционных стран - РИА Новости, 04.07.2026
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10:22 04.07.2026
Медведев обсудил с Пезешкианом идею площадки подсанкционных стран

Медведев сообщил, что обсудил с Пезешкианом идею площадки подсанкционных стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза Дмитрий Медведев обсуждал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом идею создания "площадки подсанкционных стран".
  • По мнению Медведева, Россия, Иран, Китай и ряд других стран могут продолжить работу над идеей создания площадки для противодействия незаконным ограничениям.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что обсуждал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в ходе поездки в Тегеран идею "площадки подсанкционных стран" по противодействию незаконным ограничениям.
Медведев сообщил журналистам по итогу визита в Тегеран, что Россия, Иран, Китай и ряд других стран могут обсуждать идею о создании площадки подсканкционных государств, чтобы противодействовать незаконным ограничениям.
"Я думаю, что работу на этом направлении можно продолжить. Это, кстати, было одной из тем, которую мы обсуждали с президентом Пезешкианом во время моей беседы с ним", - сказал он.
Медведев накануне принял участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
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