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Медведев оценил дискуссию вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 04.07.2026
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10:20 04.07.2026
Медведев оценил дискуссию вокруг иранской ядерной программы

Медведев рассказал о дискуссиях вокруг ядерной программы Ирана

© AP Photo / Hasan SarbakhshianВид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
  • Дмитрий Медведев заявил, что дискуссии о ядерной программе Ирана ограничиваются общими рассуждениями, и никто не предъявил конкретных обвинений.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дискуссия вокруг ядерной программы Ирана, ставшая поводом для атаки США, ограничивается общими рассуждениями, никто ничего никому так и не предъявил, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев Медведев.
Ранее Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
"Поводом (атаки США на Иран - ред.) была некая ядерная программа Ирана, вокруг которой давно ведутся дискуссии, но, откровенно говоря, никто ничего никому так и не предъявил. Это все ограничивается некими общими рассуждениями о том, каким образом поступать с иранскими ядерными материалами", - сказал Медведев.
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