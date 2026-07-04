Медведев оценил дискуссию вокруг иранской ядерной программы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
- Дмитрий Медведев заявил, что дискуссии о ядерной программе Ирана ограничиваются общими рассуждениями, и никто не предъявил конкретных обвинений.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дискуссия вокруг ядерной программы Ирана, ставшая поводом для атаки США, ограничивается общими рассуждениями, никто ничего никому так и не предъявил, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев Медведев.
Ранее Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
"Поводом (атаки США на Иран - ред.) была некая ядерная программа Ирана, вокруг которой давно ведутся дискуссии, но, откровенно говоря, никто ничего никому так и не предъявил. Это все ограничивается некими общими рассуждениями о том, каким образом поступать с иранскими ядерными материалами", - сказал Медведев.