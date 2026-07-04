Медведев оценил дискуссию вокруг иранской ядерной программы

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Дискуссия вокруг ядерной программы Ирана, ставшая поводом для атаки США, ограничивается общими рассуждениями, никто ничего никому так и не предъявил, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев Медведев.

"Поводом (атаки США на Иран - ред.) была некая ядерная программа Ирана, вокруг которой давно ведутся дискуссии, но, откровенно говоря, никто ничего никому так и не предъявил. Это все ограничивается некими общими рассуждениями о том, каким образом поступать с иранскими ядерными материалами", - сказал Медведев.